„Noční bitvu“ českých sotbalistů s Angličany rozhodl Kasalův homerun

Do průběhu úterního programu základních skupin zasáhl déšť. „Vrásky nám nadělalo počasí,“ připustil Dušan Šnelly z pořádajícího oddílu Hroši Havlíčkův Brod. „Původně poslední zápas dne českého týmu, který měl začínat o půl deváté večer, kvůli němu začal se zpožděním téměř dvou hodin. Končil tak dvě minuty po jedné hodině ráno,“ upřesňuje Šnelly.

„Byl to těžký zápas. Celý den jsme čekali na hotelu, jestli a kdy se bude hrát,“ líčí český reprezentant Matouš Kasal.

Šnelly připouští, že se o osud úterního večerního duelu s Velkou Británií obával. „Ale mám kolem sebe poměrně široký štáb lidí a naše hřiště znám. Takže jsem věděl, že ve chvíli, kdy přestane pršet, jsme ho schopni zprovoznit do hodiny,“ popisuje šéf organizačního výboru. „Nakonec jsme hrací program dodrželi, byť se zpožděním,“ oddechl si.

Posunutý začátek se překvapivě neprojevil ani na diváckém zájmu. „Musím říct, že jsem byl mile překvapen. Zápas začal takhle pozdě večer a bylo plno,“ těší ho. „A minimálně dvě třetiny diváků vydržely až do posledního homerunu.“

O to, aby nikdo z fanoušků v Hippos Areně náhodou neusnul, se starali čeští softbalisté. „Vedli 2:0, pak vedení ztratili. A v posledním útoku Anglie jen tak tak udrželi čisté konto,“ popisuje Šnelly.

„Velká Británie byla v páté směně velmi blízko od toho, aby šla do vedení,“ uznává tisková mluvčí České softbalové asociace Helena Novotná. „Kopečného chybu ve vnějším poli precizně napravili svými přesnými příhozy Kolůch a Svoboda, Mertl pak hráče běžícího pro třetí bod vyautoval asi patnáct centimetrů před domácí metou.“

Už to vypadalo, že v poslední směně vše dospěje do prodloužení. A že důležitá a především vyrovnaná bitva bude pokračovat dál. Na ukazateli skóre svítili dva auty a Kasal v poslední možné chvíli odpálil vítězný homerun! „Doslova za vteřinu dvanáct jsme rozhodli odpalem přes celé hřiště, pomalu až do řeky,“ usmál se Šnelly.

„Je to určitě super pocit. Jsem rád, že se to takhle povedlo,“ usmíval se nováček v české reprezentaci Matouš Kasal. „Chtěli bychom poděkovat divákům, kteří tady s námi vydrželi až do konce. Myslím, že to celý tým drželo nahoře a pomohlo nám to i ve finiši.“

Těsné vítězství 3:2 nad Velkou Británií bylo důležité. „Výhru nad Anglií s sebou bereme do semifinálové skupiny,“ líčí Šnelly.

Češi navíc protáhli svou vítěznou sérii: v pondělí přehráli Belgii 15:0, v úterý dopoledne Itálii 13:1. A v přesvědčivých výsledcích pokračovali také ve středu, kdy Litvu smetli 19:0 a Němce 14:1.