Softbalistkám Kunovic chyběl k extraligovému bronzu jediný bod

„Byli jsme smutní, vždycky chcete uspět a získat nějaký kov. V kontextu celé sezony to však zklamání není,“ pronesl Pavel Křivák, šéf klubu a trenér extraligového družstva.

Slovácký tým se pohyboval od začátku ve spodních patrech tabulky a do play-off proklouzl z posledního možného místa. Ve čtvrtfinále pak vyřadil třetí celek po základní části Tempo Praha.

„Extraligu hrajeme sedm let a šestkrát jsme postoupili do semifinále, což je znak kvality a stability. To je pro mě důležitější, než že jsme získali, v uvozovkách, jen dva bronzy,“ podotkl Křivák. „Jsme regionální klub, který pracuje v jiných hráčských a finančních dimenzích než soupeřky.“

Kunovice mají v porovnání s konkurentkami nezpochybnitelný handicap: „Ženský softbal se soustřeďuje do Prahy,“ zmínil Křivák, že pět týmů působí v hlavním městě.

Letošní sezonu v Kunovicích ovlivnila také modernizace areálu na Mlatevni. Softbalistky kvůli ní odehrály první část sezony venku a pak si dlouho zvykaly na nové travnaté hřiště, které nahradilo už nevyhovující škvárový povrch.

„Nečekal jsem, že prostředí bude mít takový vliv. Trvalo, než se holky zorientovaly. Příští sezonu se už ale na to vymlouvat nemůžeme,“ řekl Křivák. „Nový areál je pro nás vkladem do budoucnosti, ohromně nás posunuje ve všech směrech.“

Trenér Kunovic už vyhlíží příští sezonu. „Rádi bychom doplnili kádr, ale je těžké postavit konkurenceschopný tým. Nemůžeme jenom vycházet z místních zdrojů. Hráčky se těžko shání, lovíme na Slovensku a celé Moravě,“ prozradil Křivák.

Zatímco kunovické softbalistky jsou stabilními účastnicemi extraligy, muži zůstávají ve třetí nejvyšší soutěži a na návrat mezi elitu nepomýšlejí.