Softbaloví Hroši chtějí titul, i když jim chybí klíčový hráč

„Hned v první směně trefil Michala Holobrádka po tvrdém odpalu soupeře míček přímo do nohy. Po zásahu do nártu zůstal ležet na zemi a museli jsme ho odvézt do nemocnice,“ prozradil hlavní trenér extraligových brodských Hrochů Tomáš Siwek.

Zranění klíčového hráče, to byla pro zbytek týmu pořádná rána. „Taková věc samozřejmě psychiku ostatních hodně ovlivní,“ potvrdil kouč. „Nevypadalo to dobře a není vůbec jisté, jestli nám bude ještě Michal ve finále schopný pomoct,“ povzdechl si Siwek.

Dostal berle a mast na otoky

Samotný hráč vidí situaci podstatně optimističtěji. „Naštěstí nemám nic zlomeného,“ hlásil jedenadvacetiletý Michal Holobrádek, kterého odborníci řadí mezi aktuálně nejlepší nadhazovače nejen v Evropě, ale i na světě. „Dostal jsem berle, mastičku na otok a radu, abych nohu hodně ledoval,“ usmíval se druhý den po utkání.

To, že by si už ve finálové sérii nezahrál, si vůbec nepřipouští. „Já věřím, že se dám do pořádku a budu moct nastoupit už teď v sobotu,“ ujišťoval.

V nedělním druhém duelu za něj zaskočil zkušený spoluhráč Jaroslav Müller. „Skvěle udržel směnu, a vůbec celý zápas zvládl velmi dobře,“ pochválil svého svěřence Siwek.

Přesto nakonec Hroši Tempu podlehli 2:5 a stav finálové série je tak po dvou úvodních duelech nerozhodný 1:1.

„Pořád si věříme, půjdeme také do dalších zápasů naplno. Chceme obhájit titul,“ burcoval Müller. „Teď už se není na co šetřit. Tohle je vrchol,“ dodal.

Navíc situaci, kdy se týmu zranil důležitý hráč, nezažívají Hroši poprvé. „V roce 2015 se stala prakticky totožná věc Tysonu Duncanovi, o rok později pak skončil s rukou v sádře Karel Kadečka, a teď tohle,“ povzdechl si Siwek.

„Uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně, pokud by Michal nemohl hrát, musíme se sebrat a být v dalších zápasech mnohem disciplinovanější,“ měl jasno trenér brodského A-týmu.