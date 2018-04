Nového kouče havlíčkobrodských softbalistů čeká těžký start

Na začátku byly brambory... Konečně se zase dočkali. Po zimní pauze si havlíčkobrodští softbalisté znovu zahráli extraligové zápasy. „V tělocvičně to nikdy není takové jako venku. Teď navíc vyšlo parádně i počasí, takže jsme se fakt těšili,“ prozradil šestadvacetiletý brodský softbalista Ondřej Dibelka. S výhrami 7:0 a 6:2 v soubojích s českou juniorkou jste spokojený?

Myslím, že to dopadlo dobře. Sice se v zápasech moc nepálilo, ale to se snad zlepší. Třeba už ve víkendových duelech s Eagles Praha, respektive s Ledenicemi? Mimochodem, je lepší začínat sezonu doma?

Někomu to vyhovuje víc, někomu méně. Za sebe říkám, že je mi to asi jedno. I když je jasný, že doma je doma. Na svoje hřiště jsme zvyklí, víme, co od něj čekat. Letos poprvé není hlavním koučem Hrochů Dušan Šnelly. Bude to pro tým velká změna?

Já myslím, že i jako manažer klubu nás bude pan Šnelly sledovat více než bedlivě. (usmívá se) A Tomáš Siwek je bývalý hráč Brodu, který má dost zkušeností, takže žádný problém. Změnila se s příchodem nového trenéra nějak výrazně zimní příprava?

Víceméně byla asi stejná. Možná jsme se jen trochu víc zaměřili na kondičku. Častěji jsme běhali. Po dvou předchozích sezonách, v nichž jste získali pokaždé titul, si asi jiné cíle než obhajobu dávat nebudete. Nebo se pletu?

Určitě bychom za to byli rádi, ale letošní ročník bude jiný. Co víme, tak ostatní týmy dost posilovaly, takže to bude náročnější. Někteří vaši spoluhráči strávili zimní pauzu v soutěži na Novém Zélandu. Vás tahle příležitost nelákala?

Přemýšlel jsem o tom, ale nedostal jsem víza. Vyšlo to až teď, takže příští zimu tam strávím taky. Těším se, bude to dobrý zážitek. Proč jste si vlastně kdysi za sport číslo jedna zvolil právě softbal?

Jako malej jsem zjistil, že umím docela dobře házet bramborama. (směje se) Navíc jsem tady v Brodě chodil na Štáflovu školu, která je líhní mladých softbalistů.