Snowboardistka Ledecká ovládla v Lackenhofu další paralelní obří slalom

Dvaadvacetiletá Ledecká si díky nejrychlejšímu kvalifikačnímu času mohla počtvrté v sezoně vybírat dráhu pro vyřazovací jízdy. Záhy navíc přišla o největší soupeřku z kvalifikace. Ruska Aljona Zavarzinová, která zajela druhý kvalifikační čas, totiž vypadla hned v osmifinále.

Úřadující mistryně světa v obřím slalomu Ledecká v pavouku na cestě do finále s výrazným náskokem porazila vicemistryni světa Švýcarku Patrizii Kummerovou, Němku Selinu Jörgovou i Rusku Jekatěrinu Tuděgeševovou, která byla na loňském MS bronzová. Její finálová soupeřka Julia Dujmovitsová z Rakouska, která na OH 2014 v Soči vyhrála slalom, závěrečnou jízdu nedokončila.

Že to teď všem nandávám? Spíš dál vidím spoustu chybiček Ledecká po závodu

„Mám radost, že se mi to dneska povedlo. Ale pořád tam vidím spoustu chybiček, které ještě budeme s trenérem ladit,“ poznamenala Ledecká pro server czechteam.info. Byla ráda, že se umoudřilo počasí. „Zajela jsem si skvělé jízdy, protože to fakt vypadalo, že bude celý den pršet, a nakonec to bylo úplně v pohodě. Dokonce to prosolili takovým způsobem, že se to vůbec nerozbíjelo. Fakt to bylo dobré od začátku do konce a mohli jsme si to užít,“ pochvalovala si.

Ledecká, která kombinuje snowboard s lyžemi, v této sezoně SP snowboardistek utrpěla zatím jedinou porážku. Před Vánoci vypadla v osmifinále slalomu v Cortině d’Ampezzo. Obří slalomy v Carezze i v Cortině vyhrála. Svou aktuální dominanci ale nijak zvlášť nevnímá. „Mám pořád na čem pracovat a jsem ráda, že se to zatím vyvíjí, jak se to vyvíjí,“ řekla.

Nechtěla ani spekulovat, zda je nyní v životní formě. „Těžko říct, to by musel posoudit někdo zvenčí. Já se snažím každým rokem zlepšovat a jenom doufám, že se mi to bude dařit,“ doplnila. Nyní se zase přesune na lyže, příští týden pravděpodobně absolvuje sjezd a superobří slalom SP v rakouském středisku Bad Kleinkirchheim.

Mužský závod v Lackenhofu vyhrál stříbrný olympijský medailista ze Soči Nevin Galmarini. Jednatřicetiletý Švýcar ve finále o pouhou setinu sekundy předčil Slovince Roka Marguče.