Samkové kvalifikaci přesunuli, muži ve Val Thorens neuspěli

Olympijská vítězka Samková se na trať i přes špatné podmínky ještě dostala. „Jela jsem v době, kdy v dolní části byla mlha. Vjela jsem do poslední klopky, spadla a další skok jsem přejela krokem,“ popsala Samková v tiskové zprávě. Zaznamenala až dvacátý čas a do finále by nepostoupila. „Což se naštěstí nestane,“ doplnila.

Stejně byl dopadla i Vendula Hopjáková, ale kvalifikace byla posléze zrušena. Třetí Češka Kateřina Louthanová se na trať vůbec nedostala. „Pro příště víme, že v případě takhle špatného počasí je potřeba dole podat protest, což jsme neudělali a málem tím vypadli ze závodu,“ řekl trenér Marek Jelínek.

O tom, zda snowboardcrossařky pojedou kvalifikační jízdu před závodem, nebo bude finálová šestnáctka vytvořena na základě FIS bodů, se teprve rozhodne.

Kvalifikaci mužů ovládl Australan Adam Lambert. Kubičík spadl a obsadil 72. místo daleko za postupující dvaatřicítkou. Vintr jízdu nedokončil.