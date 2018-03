Ledecká byla ráda za další posun dopředu a spěchala do Švédska na lyže

Ve dvaadvaceti letech získala Ledecká třetím rokem po sobě velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny ve snowboardingu. Na prkně vyhrála v sezoně šest závodů SP a přidala olympijské zlato - vše v obřím slalomu. Lepší sezonu od svého vstupu mezi elitu v roce 2013 nikdy neabsolvovala.

„Jsem ráda, že se to takhle vyvíjí a každá sezona je o chloupek lepší než ta předešlá,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média. „To je můj úmysl. Takhle se to snažím dělat. Mám radost, že se mi to vede a pořád se posouvám dopředu.“

Nadšená byla i z třetího celkového prvenství v SP v řadě. „Je to skvělý pocit. Vyhrát velký glóbus je zase něco jiného než třeba olympiádu. Tam se musí sejít vše v jeden den a tady to je výsledek celosezonní práce,“ řekla Ledecká.

Za úspěch poděkovala týmu. Všude s ní v zimě jezdí servisman Petr Kouřil a fyzioterapeut Jakub Marek, o kvalitu na prkně se starali či starají Ital Erich Pramsohler, Američan Justin Reiter a Rakušan Sigi Grabner, na jehož snowboardech jezdí. „Bez nich bych to nedokázala,“ nezapomene Ledecká vždy připomenout.

Sezona pro Ledeckou ještě nekončí. Stále má v plánu, že se za týden postaví na start v posledním závodu SP ve snowboardingu v německém Winterbergu.

Ze Švýcarska ale spěchala do Švédska, kde bude ve finále Světového poháru v alpském lyžování startovat ve středu ve sjezdu. Od den později se poprvé od senzačního triumfu na olympiádě postaví na trať super-G.

SUVERÉNNÍ. Ester Ledecká s velkým křišťálovým glóbem.

„Udělám, co bude v mých silách, abych se co nejrychleji přešupačila na lyžařku,“ řekla Ledecká.

Času nebude moc. Většinou má mezi závody na snowboardu a na lyžích aspoň dva tři dny, nyní jen jeden. Už v pondělí je na programu oficiální trénink sjezdu.

„Takhle to prostě je. S tím se nedá nic dělat. Jsem ráda a pyšná, že se nám podařilo na finále nominovat. Těším se na závody.“ „Snad nebude moc unavená. Měla náročnější program než před olympiádou,“ řekl ČTK sjezdařský trenér Tomáš Bank, který vyrazil do Aare z Česka a na neděli naplánoval Ledecké volné ježdění. „A jen na obřačkách. Nebude rychlostky řešit. Dá si pět šest jízd, záleží na kvalitě,“ uvedl.

„Chci si závody užít a zároveň se budu snažit vyhrát. Jako vždycky. Nikdy jsem ve Švédsku nebyla, bude to zase nová zkušenost,“ řekla a tlaku před prvním startem po šokujícím olympijském vítězství v superobřím slalomu se nebála. „Celou sezonu nám v týmu jde zůstat v bublině a nevzrušovat se kvůli lecčemu,“ podotkla Ledecká.

Podle Tomáše Banka je dobře, že nejdříve pojede v Aare sjezd. „Tam žádný tlak nebude,“ řekl. A k očekávání, že by Ledecká měla znovu vyhrát super-G, doplnil: „Nemůžete počítat, že znovu vyhraje. To se stane jednou za sezonu.“