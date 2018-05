Svléknu se donaha, když bude titul. Mistr snookeru musel slib splnit

Dostavil se, jak jej pánbůh stvořil, jen s ručníkem kolem pasu, a i ten za stolem s mikrofony odložil.

„Teď to holt musím udělat, snad za to nebude žádný trest. A jestli vyhraju příští rok, udělám to zase,“ řekl třiačtyřicetiletý šťastný a dojatý Velšan.

Titul získal po dramatickém finále, ve kterém porazil 18:16 skotského rivala a čtyřnásobného mistra světa Johna Higginse. V partii ztratil vedení 14:7, ale nezlomilo ho to. Titul přidal k triumfům z let 2000 a 2003 a stal se nejstarším šampionem od roku 1978.

„A já už si myslel, že moje dny jsou sečteny. Před rokem jsem přemýšlel o tom, že skončím. A teď jsem jeden z nejstarších hráčů, který kdy mistrovství světa vyhrál. Neuvěřitelné,“ řekl.