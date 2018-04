Snad přijde ve Varech víc lidí, přeje si basketbalistka Veselá před čtvrtfinále

Rychlý přesun oporu českého výběru potěšil. První hodiny ve Varech pak popsala následovně: "Jely jsme rovnou na hotel. Čeká nás jeden trénink. Ale hlavní bude odpočinek, abychom měly síly do dalších zápasů."

Volný den přišel právě vhod. Tým má za sebou šest zápasů v sedmi dnech. A ještě tři další utkání ho čekají. "Jeden den volna nám určitě pomůže. Každá minuta je dobrá, takže jeden den bude znát," těší ji.

Na samotnou Veselou však zatím únava nijak zvlášť nedopadla. "Šla jsem spát celkem brzo. Navíc jsem se šla prospat už před zápasem s Brazilkami. A pomohlo mi to. Získala jsem nějaké síly."

Před klíčovým zápasem ve čtvrtfinále Veselá burcuje, přestože ví, že její tým favoritem rozhodně nebude. "Musíme do toho jít bez bázně, nemáme co ztratit. Musíme hrát náš basket a uvidíme, kam to můžeme dotáhnout," přesvědčuje spoluhráčky a tak trochu i sebe samu před duelem s Australankami.

Nemrzí ale Veselou, že se po šesti zápasech stěhuje z Brna, kde dlouho hrála a kde má mnoho fanoušků? A kde měla reprezentace pravou domácí podporu?

"Po posledním zápase mi to trochu líto je, ale třeba ve Varech přijde víc lidí. Chci všem poděkovat. Ti, kteří přišli, byli skvělí," líčí své smíšené pocity.

Když se má šestadvacetiletá křídelnice ohlédnout za dosavadním šampionátem, štve ji hlavně prohra s Ruskem. "Určitě jsme mohly vyhrát. Bylo to jen o tři body, porazit jsme je mohly, je to škoda."

Ale hlavu vzhůru. Český tým má šanci k odvetě. Stačí "maličkost". Vyřadit Australanky. V semifinále by je totiž čekal vítěz derby Rusko - Bělorusko.