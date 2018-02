Smutná plánuje na Jizerské padesátce útočit hned od začátku

„Jsem zdravá, cítím se dobře, tak si říkám, že by to konečně po těch letošních druhých místech mohlo vyjít,“ hlásí odhodlaně Kateřina Smutná, která svůj srdeční závod pojede v barvách českého Bauer Ski Teamu.

Smutná na Jizerské 50 1. místo. Loňský triumf v Bedřichově byl ve Ski Clasics už pátý v řadě a celkově šestý. 4. místo. V roce 2016 ovládla závod žen Britta Johanssonová-Norgrenová. 1. místo. Smutná ujela s Japonkou Masako Išidaovou, které pak utkla o 47 sekund.

Po náročné porci čtyř závodů ve čtyřech týdnech měl seriál Visma Ski Classics pauzu. Jste za ni před Jizerskou 50 ráda?

Pauza je dobrá, ale vyplnila jsem ji závodem (smích). Jela jsem o víkendu Koasalauf, který se konal kousek od místa, kde v Rakousku bydlím. Byl napadaný sníh do stopy, tak to moc rychle nejelo, což pro mě bylo ideální, tempo bylo tréninkové. S výsledkem jsem také spokojená, dojela jsem půl sekundy za prvním chlapem. Cítím se opravdu dobře.

Teď už jste v Česku a ve středu jste stihla první trénink přímo na trati Jizerské 50. Jak dobře ji už za ty roky znáte?

Znám prakticky každý metr, což je určitě výhoda. Dřív jsem na téhle trati trénovala hodně, za posledních deset let, co žiju v Rakousku, už tolik ne. Na Jizerku se dostanu maximálně týden před závodem, potom hned odjíždíme. Ale během Vánoc jsem byla v Jablonci a asi deset dní jsem na ní zase mohla trénovat, což bylo fajn. V samotném závodě pak určitě máme jako tým výhodu v občerstvení, které můžeme mít každých pět kilometrů. Zahraniční týmy se tam tolik nedostanou, protože autem se moc nedá, musíte na lyžích.

Co pro vás osobně znamená Jizerská padesátka a jaký je váš nejsilnější zážitek spojený s tímto závodem?

Určitě moje první vítězství v roce 2015. Ten dojezd do cíle, to bylo něco úžasného. Opravdu jsem si to užila. Jizerská 50 je pro mě taková srdcovka. Je to u nás doma, kde jsem začala lyžovat. Minulý rok, když jsem byla na tréninku před Jizerkou, tak bylo úplně neuvěřitelné, jaká tam byla atmosféra. Lidi, co mě potkávali, mi přáli hodně štěstí, všichni mi fandili. Cítím se tu velmi dobře a na závod se vždycky těším.

Spřádáte už taktické plány na neděli, nebo to necháte až na průběh závodu a konkrétní podmínky na trati?

Musím něco vymyslet, protože už jsem měla plány na minulém závodě v Toblachu, kde mi je překazil sníh, který byl ve stopě. Na Jizerku by snad už sněžit nemuselo. Chtěla bych jet vysoké tempo hned od začátku. Akorát musím počítat s tím, že mě nikdo moc nevystřídá, holkám se moc nechce.

Zatím vám patří v celkovém pořadí Visma Ski Classics druhé místo za zatím suverénní Brittou Norgrenovou. Je těžké s ní letos bojovat?

Brittě se teď daří. Dá se to srovnat se mnou v minulé sezoně, kdy se mi také podařilo pětkrát za sebou vyhrát, což má teď i ona. Já doufám, že jí to překazím na Jizerce (úsměv). S druhým místem v průběžném pořadí jsem spokojená, ale chtěla jsem tenhle seriál ještě jednou vyhrát. Teď už to nebude úplně jednoduché, protože má Britta velký náskok. Ale stát se může cokoli, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. V neděli na Jizerce jsou každopádně moje cíle nejvyšší, chtěla bych útočit na první vítězství v sezoně.