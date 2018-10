Tvrdá hra o smlouvy. V jakých týmech budou jezdit nejlepší čeští cyklisté

Významné přestupy ve světovém pelotonu Richie Porte, věčný smolař závodů Grand Tour, míří ze stáje BMC do Treku. Rohan Dennis, aktuální mistr světa v časovce, se z BMC vydává do týmu Bahrain Merida. Tony Martin, čtyřnásobný mistr světa v časovce, přestupuje z Kaťuše do Lotto NL-Jumbo. André Greipel, vítěz 22 etap Grand Tour, odchází po zlé sezoně z Lotta Soudal do Fortuneo-Samsic (2. divize). Remco Evenepoel, osmnáctiletý juniorský suverén sezony, podepsal kontrakt v Quick-Stepu. Mark Cavendish má naopak po dlouhém dohadování zůstat ve stáji Dimension Data.