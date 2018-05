Dostihy ve Slušovicích lákají na atraktivní novinky

1. Šest dostihových dnů místo dvou

Kvůli sporům mezi organizátory a městem loni reálně hrozilo, že dostihy ve Slušovicích nebudou. Nakonec se na největším moravském závodišti uskutečnily dva dostihové dny, první se přitom běžel až v polovině září. Letos je jejich počet trojnásobný a začínají poslední květnovou neděli.

„Vylepšily se vztahy s městem, které zajišťuje dodavatelské služby. Je to podstatný pokrok,“ pochvaluje si Zdeněk Karlach, předseda zapsaného spolku Dostihy Slušovice. „Šest dostihů nám dovolil termínový kalendář.“

Polovina z nich je naplánovaná na prázdniny, tři z šesti budou čistě rovinové.

2. Návrat k nedělním termínům

Pět z šesti dostihových dnů připadá letos na neděli, což je zásadní změna proti letům minulým, kdy byla tradičním termínem sobota. Pořadatelé se tak vracejí do dob největšího rozkvětu závodiště za časů JZD Slušovice, kdy se na koně chodilo poslední den v týdnu.

„Je to vynucená změna, která nám nevadí,“ podotkl Karlach a poukazuje přitom na pevné body v celostátním kalendáři dostihů. „Do toho vstupují menší závodiště, kde se konají dostihy při příležitosti hodů a poutí a také tam mají neměnné termíny. Neděli jsme vypsali proto, abychom si navzájem nekradli koně.“

Podle Karlacha se změna na návštěvnosti, která se pohybuje v řádech tisíců diváků, zásadněji neprojeví.

3. Velká slušovická se poběží až v listopadu

Den vzniku samostatného československého státu a Velká slušovická steeplechase k sobě patří už léta. Tentokrát se však nejprestižnější dostih na Moravě poběží až 4. listopadu. „Nejsme z toho nadšení, ale bude to aspoň poslední dostih sezony,“ snaží se Karlach najít pozitivum.

Ve Slušovicích se museli přizpůsobit Velké pardubické, která se koná druhou neděli v říjnu a ta letos připadla až na 14. října. „A dva týdny po ní se uskuteční Cena vítěze Velké pardubické,“ doplnil Karlach.

4. Obnovená premiéra proutěných překážek

Na Moravě se běhaly dostihy přes proutěné překážky jen ve Světlé Hoře, a to pouze jeden den sezony. Teď k nim přibudou Slušovice.

„Je to předstupeň steeplů a závody to zatraktivní,“ těší Karlacha. Překážky si navrhli ve Slušovicích sami a nechali si je vyrobit na míru. „Buď se dovážejí ze zahraničí, což je pro nás cenově nedostupné, nebo bychom si je mohli půjčit, ale to je zase komplikované.“

Testy dopadly výborně a čtyři proutěné překážky budou koně zdolávat už tuto neděli.

5. Velkoplošná obrazovka

Pokud všechno půjde podle plánů, dostihy ve Slušovicích budou od této sezony přehlednější. Pořadatelé v neděli vyzkouší poprvé velkoplošnou obrazovku o rozměrech 4,8x 2,6 metru. Přenášet bude signál ze dvou kamer. „Věříme, že pokud se vyskytnou nějaké problémy, diváci budou shovívaví,“ doufá Karlach.