Slovinští házenkáři se po sporné remíze na ME obrátí na arbitráž

„Chceme vyvolat nezbytné změny uvnitř organizace. Rozhodčí, systém a pravidla, to vše se musí zlepšit,“ řekl předseda slovinského svazu Franjo Bobinac. Na aktuální ME už ovšem protest a jeho případný úspěch nebude mít žádný vliv, nerozhodný výsledek zápasu s Německem platí.

Bronzové medailisty z loňského světového šampionátu pobouřil především závěr duelu, v němž Němci z kontroverzní sedmičky v poslední sekundě vyrovnali na 25:25. Rozhodčí umožnili házet sedmičku po dlouhé konzultaci u videa za to, že slovinští hráči ve středovém kruhu bránili jejich poslední rozehrávce.

Zatímco u původního protestu Slovinci napadli to, že byla sedmička nařízena nesprávně, při druhém odvolání se soustředili na to, zda měl vůbec rozhodčí právo využít po závěrečné siréně k poradě video. Podle disciplinární komise to ale bylo v souladu s pravidly a její rozhodnutí bylo konečné.

Zástupci Slovinska, kteří si stěžovali na rozhodčí už po úvodním duelu ve skupině C proti Makedonii (24:25), po prvním zamítnutí pohrozili odjezdem ze šampionátu. Tento krok si ale nakonec rozmysleli. Dnes je čeká duel o třetí postupové místo s Černou Horou.