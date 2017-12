Slovenským sportovcem roku je potřetí cyklistický šampion Sagan

Sedmadvacetiletý Sagan vyhrál jubilejní 25. ročník ankety s rekordním ziskem 1324 bodů. Za ním skončily elitní světové lyžařky-slalomářky Petra Vlhová (975) a Veronika Velez Zuzulová (819).

Saganovo jméno se jako jediné objevilo na všech 133 hlasovacích lístcích, na první místo ho nedali jen čtyři hlasující.

Žilinský rodák byl jasným favoritem ankety především díky tomu, že letos jako první cyklista v historii získal třetím rokem po sobě titul mistra světa v závodě s hromadným startem.

Pod pomyslnými stupni vítězů skončili v anketě sprinter Ján Volko, tenistka Magdaléna Rybáriková, fotbalista Marek Hamšík, vodní slalomář Alexander Slafkovský, horolezec Peter Hámor, rychlostní kanoisté Peter Gelle a Adamem Botekem a vodní slalomáři Ladislav a Peter Škantárovi.

V kategorii kolektivů bylo pořadí vyrovnanější než u jednotlivců. Poprvé v historii zvítězilo družstvo ve sjezdovém lyžování, jež ve složení Velez Zuzulová, Vlhová, Matej Falat a Andreas Žampa nečekaně získalo stříbro na MS.

Sjezdaři porazili pouze o 13 bodů fotbalovou reprezentaci do 21 let pod vedením českého trenéra Pavla Hapala, které těsně na ME unikl postup do semifinále. Třetí skončila hlídka 3xC1 vodních slalomářů