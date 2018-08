Házenkářky Slavie získaly brazilskou spojku a makedonskou brankářku

Makedonská reprezentantka Serafimová zamířila do Edenu z řeckého klubu A.C. Paok Soluň, se kterým si v minulé sezoně zahrála Vyzývací pohár. Je odchovankyní Metalurgu Skopje. V kádru Slavie má nahradit českou reprezentantku Petru Kudláčkovou, která zamířila do švédského Kristianstadu.

„V Řecku jsem sice měla dobré podmínky, ale sportovně jsem se chtěla posunout dál. Měla jsem nabídky z Francie či Norska, ale nakonec jsem se rozhodla jít do Slavie, která je na špičce domácí ligy a navíc hraje evropské poháry,“ popsala Serafimová svou cestu do pražského klubu.

Brazilka Borges Limaová přišla z maďarského celku VSC Debrecín, který sestoupil z tamní první ligy. Tím se dala aktivovat výstupní klauzule v její smlouvě, která jí zaručovala působení v nejvyšší soutěži.

„Julianu jsme kontaktovali přes jejího manažera, protože jsme potřebovali doplnit post spojky. Jednání sice trvala o něco déle, než jsme plánovali, protože se na úřadech táhlo vyřizování pobytového víza a pracovní smlouvy, ale dopadlo to dobře,“ uvedl slávistický šéf Richard Roman.

Juliana Borges Limaová., brazilská posila házenkářek Slavie.

„S mým manažerem jsme usoudili, že nejlepší variantou pro můj další sportovní růst je právě Slavia Praha. Líbí se mi, že vedení klubu má ambice hrát každoročně o titul,“ tvrdí Jihoameričanka.

„Dalším lákadlem byly evropské poháry, což považuji za další krok vpřed a samozřejmě velkou zkušenost. Po čtyřech letech v juniorské reprezentaci Brazílie jsem se nyní poprvé dostala také do nominace seniorského týmu a tam bych ráda uplatnila vše, co se naučím v Praze. Věřím, že to pro mě i pro národní tým bude přínosem,“ dodala Brazilka.

Zajímavou posilou minimálně pro podzimní část sezony by mohla pro Slavii být dvacetiletá Veronika Vagaská z ŠŠK Prešov. „V Praze bude na jeden semestr studia Erasmus, je to šikovná levoruká hráčka využitelná na spojce i na křídle,“ vysvětil Richard Toman. „Zajímavá je i tím, že ještě před dvěma roky byla brankářkou...“

Během letní přestávky doplnily kádr Slavie také talentovaná juniorská reprezentantka Julie Franková z Plzně, z Olomouce přišla dvojčata Vendula a Tereza Fryčákovy a z vlastního dorostu Klára Slabá.

Slavia vstoupí do nového ročníku česko-slovenské Interligy 5. září na půdě nováčka DHC Plzeň. V zářijovém 1. kole kvalifikace Poháru EHF čeká tým z Edenu dvojzápas s rakouským celkem UHC Müllner Bau Stockerau.