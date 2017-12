Slalom v Madonně di Campiglio vyhrál Hirscher, Krýzl nedokončil

SP v sjezdovém lyžování v Madonně di Campiglio Muži - slalom: 1. Hirscher (Rak.) 1:39,79 (48,46+51,33), 2. Aerni (Švýc.) -0,04 (48,83+51,00), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,05 (48,95+50,89), 4. Yule (Švýc.) -0,07 (48,99+50,87), 5. Feller (Rak.) -0,22 (49,20+50,81), 6. Ryding (Brit.) -0,24 (49,21+50,82), 7. Mölgg (It.) -0,45 (48,90+51,34), 8. Solevaag (Nor.) -0,51 (49,05+51,25), 9. Gross (It.) -0,55 (49,31+51,03), 10. Pinturault (Fr.) -0,59 (49,68+50,70), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 12 závodů): 1. Kristoffersen 220, 2. Hirscher 214, 3. Aerni 130, 4. Hargin (Švéd.) 105, 5. Neureuther (Něm.) a Yule 100. Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Hirscher 534, 2. Kristoffersen 505, 3. Svindal 374, 4. Jansrud (oba Nor.) 345, 5. Pinturault 287, 6. Franz (Rak.) 271.