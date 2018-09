Skvělý Räikkönen, váhavé Ferrari a povedený podfuk Mercedesu

Kimi Räikkönen byl v sobotu na vrcholu blaha. Ovládl kvalifikaci, když skvělým závěrečným okruhem odsunul za sebe jak Lewise Hamiltona, tak týmového kolegu Sebastiana Vettela. V neděli potřeboval jediné - udržet první místo až do cíle.

Na startu se mu to podařilo - zatímco jeho týmový kolega Vettel bezmyšlenkovitě vrazil do mercedesu Hamiltona, který už byl před ním a urazil si přední křídlo, Kimi Räikkönen za volantem zbytečně nebláznil. Nevjel do cesty Hamiltonovi, když ho na začátku čtvrtého kola předjížděl, počkal si na svou šanci a ještě v tom samém kole se vrátil do vedení.

Jak byl Kimi Räikkönen skvělý, tak byl jeho tým opět strategicky váhavý - inženýři Ferrari se nechali vybláznit kolegy od Mercedesu, kteří vyběhli s koly ven před garáž a povolali finského pilota do boxů. V mistrovské stáji dobře věděli, proč takto blafovali - 31 kol na žluté směsi pneumatik na okruhu, kde kvůli rychlým levotočivým zatáčkám levá zadní guma extrémně trpí, to nemůže vydržet bez poškozené ani Kimi Räikkönen.

A byla to pravda. Zatímco Fin zpomaloval a postupně auto sotva držel na dráze, Lewis Hamilton letěl vpřed. Sedm kol před cílem potom pro něj nebyl problém předjet svého soupeře a jel si pro vítězství.

„Měli jsme dost rychlosti, abychom vyhráli. Ale pneumatika odešla a na levém zadním kole mi už nezbyla žádná přilnavost,“ uvedl Kimi Räikkönen po závodě. „Není snadné to přijmout. Ale musíme to udělat. Dnes jsme odvedli maximum možného. Ale nestačilo to.“

Mercedesu se strategie skutečně vyvedla. Kimi Räikkönen potvrzuje, že jízda těsně za Bottasem přispěla ke špatnému stavu jeho pneumatik ke konci závodu. „V takové situaci vám jízda za jiným autem vůbec nepomáhá. Naopak se vám přiblíží jiná auta. V závodě nebyl jediný moment, kdy bych mohl zvolnit a šetřit auto i gumy. Stále se jelo naplno.“

Nejstarší jezdec mistrovství světa F1 potvrdil, že existovalo reálné nebezpečí nedokončení závodu. „Pozitivem je, že pneumatika vydržela do konce závodu. Výsledek není katastrofou, ale ani tím, co bychom chtěli,“ doplnil.