Skvělá jízda, poté deprese: Příště to bude zase průšvih, říká Alonso

Fernando Alonso je dvojnásobným mistrem světa a po právu býval (a možná ještě je) řazen mezi nejrychlejší a na dráze nejsilnější jezdce šampionátu - bojoval vždy do posledního dechu, často dokázal i nemožné. A i když byl ve slabším vozem, pro nikoho nebyl snadným soupeřem.

Jenže to už je dávno. Španělský pilot se už vzdal naděje, že by zase někdy vyhrával. Po sezoně odchází z formule 1 a nyní pouze dokončuje angažmá. V týmu McLaren, do kterého šel s nadějí, která se časem proměnila v pouhé sliby. Nikdy nedostal auto, s kterým by mohl vyhrávat. Často to ani nebylo auto, s kterým by bylo možné dojet do cíle. Snad proto ho ojedinělý úspěch nezvyklal v názoru, že sezona je ztracena.

Sedmým místem při Velké ceně Singapuru získal Alonso pro McLaren nejlepší výsledek od dubnového závodu v ulicích ázerbajdžánského Baku. Ale to se podle Španěla už nemusí opakovat. Specifika singapurského okruhu totiž prý výjimečně sedí šasi McLarenu. A to pro další tratě už neplatí.

„Je to hodně specifický okruh. Nemá skutečné rovinky, a tak báječně sedí našemu autu. Dnes jsem předjel o celé kolo Kevina Magnussena (tým Haas), na rychlých okruzích jako jsou Monze nebo Spa zase o celé kolo předjeli oni nás. A myslím, že na dalších tratích zase budou mít navrch oni.“

Fernando Alonso dokonce v Singapuru držel nejrychlejší kolo závodu. Tedy až do samotného závěru, kdy přezul na čerstvé gumy již zmiňovaný Kevin Magnussen a jeho čas překonal. „Dnes jsme dosáhli maxima možné, porazili nás jen tři nejsilnější týmy. Povedl se mi start, předjel jsem pár lidí a poté nám ideálně vyšla strategie. A nebýt Magnussenova finiše, mám na kontě i nejrychlejší kolo závodu.“

V Singapuru McLaren uspěl, přestože se to na několika málo podobných tratích nepovedlo. Jako třeba v Monaku. Proto musel být Alonso spokojený, byť to hned tak nepřizná. „Věděli jsme, že v Singapuru přijde naše šance, ale jisté to nebylo. Taková situace už před námi byla mnohokrát a kvůli pár detailům jsme ji nevyužili. Dnes si naštěstí všechno sedlo bezchybně, jen se bojím, že se to už nemusí opakovat,“ zakončil opět pesimisticky zkušený závodník.