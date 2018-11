Hlavně neskákat na křeč, opakuje si po životním výsledku Polášek

Mezi zkušenými mazáky je suverénně nejmladší.

V Polsku hájili české barvy kromě Poláška také Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek a už čtyřiatřicetiletý Lukáš Hlava.

Všechny ale zastínil právě teprve jednadvacetiletý závodník z Nového Města, který může vyrůst v nového tahouna reprezentace.

Hned na prvním podniku Světového poháru naznačil svůj potenciál. Natolik, že sám sebe překvapil. „Skoro jsem nemohl uvěřit, že jsem byl dvanáctý. Byl to nečekaný výsledek,“ tvrdil poté, co se v individuálním závodě blýskl dvěma skoky dlouhými 127 metrů.

Říkáte, že jste byl z výsledku překvapený. S čím jste do Polska odjížděl?

Nejprve jsem se soustředil na kvalifikaci, abych se do individuálního závodu vůbec dostal. Příprava, která probíhala na podzim, mi nicméně ukázala, že skáču na velmi dobré úrovni a že bych mohl ve Světovém poháru sbírat body. To byl můj cíl. Říkal jsem si, že by to mohlo vyjít.

A ono to vyšlo.

Jsem moc rád, že se mi závod takhle povedl. Kluci z reprezentace mi hned gratulovali, byli za mě šťastní. Výsledek z Wisly je pro mě obrovskou motivací do dalších závodů.

Když se zpětně podíváte na oba skoky, které jste v neděli předvedl, najdete ještě nějaké rezervy?

Určitě tam ještě nějaké nedostatky jsou, protože nikdy člověk neudělá dokonale úplně všechno. S trenérem jsme to ale po technické stránce ještě neprobírali, teprve si k tomu sedneme. Rezervy asi najdeme, i tak jsem podle mě v Polsku předvedl nejlepší skoky, které jsem zatím kdy skočil.



V minulosti jste několikrát řekl, že je pro vás nejtěžší udržet vyrovnanost výkonů. Je to stále ta největší výzva?

Jo, asi to platí pořád. Je náročné zopakovat výsledky a hlavně ty skoky, které k nim vedou. Učím se s tím bojovat. Snažím se skákat v klidu, nijak extra nemyslet na to, co právě dělám.

Vybavíte si, co se vám honilo hlavou, před druhým skokem v Polsku?Snažil jsem se uvolnit, zrelaxovat. Hlavně jsem si říkal, že nechci skákat na křeč. Právě to bude i idea pro další závody.

V nové sezoně skáče celá reprezentace v nových helmách, jiné jsou díky kvalitní černé látce i kombinézy. Je to velký rozdíl?

Určitě, je to velký krok kupředu. Co se týče kombinéz, tak tu černou látku využívá zhruba devadesát procent závodníků ve Světovém poháru. Nic lepšího není a já jsem rád, že ji konečně máme i my.



Roman Koudelka si pochvaloval atmosféru v družstvu, podle něj se výrazně zlepšila. Jak se v reprezentaci nyní cítíte vy?

Myslím si, že za ty čtyři roky, co s kluky skáču, je to zatím nejlepší, nejvíce uvolněné. Myslím si, že nám pohoda pomáhá k lepším sportovním výsledkům. Těšíme se na tréninky, makáme a věříme, že budeme pokračovat v dobré práci, kterou děláme.

Ve Světovém poháru už patříte ke stálicím. Zvykl jste si na to, že skáčete mezi elitou? Dříve jste z toho býval rozpačitý.

Jo, myslím si, že jo. Už je to pro mě domáčtější prostředí, už nejsem vyjukaný jako kdysi. Teď jsem nabral další super zkušenost, když jsem šel na řadu jako jeden z posledních ve druhém kole a byl tam nahoře s těmi nejlepšími.

Otrkal jste se i díky olympiádě, která je ještě blyštivějším sportovním svátkem než Světový pohár?

Asi trochu jo, protože na olympiádě vidíte i ty nelepší sportovce z jiných sportů. Potkáváte se s biatlonisty, jsou tam hokejisté a mnozí další. Byl to pro mě příjemný zážitek.

S čím pojedete na další závody do finské Ruky?

Už jsem si pro sebe říkal, že nebudu myslet na to, že pojedu jako dvanáctý skokan v pořadí Světového poháru. Chci dál skákat uvolněné a předvádět dobré skoky. Když se to povede, budou i výsledky.