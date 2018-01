Polák Stoch nenašel přemožitele ani v Ga-Pa, čeští skokani nebodovali

Garmisch-Partenkirchen (Německo)

1. Stoch (Pol.) 283,4 b. (135,5+139,5 m), 2. Freitag (Něm.) 275,8 (132+137), 3. Fannemel (Nor.) 270,2 (132,5+136,5), 4. D. Kobajaši (Jap.) 269,2 (137+131,5), 5. Bartol (Slovin.) 268,9 (136+133,5), 6. Stjernen (Nor.) 268,7 (132+137,5), 7. Geiger (Něm.) 268,2 (136+133,5), 8. P. Prevc (Slovin.) 266,9 (129+138), 9. Forfang (Nor.) 263,4 (124+138,5), 10. Leyhe (Něm.) 263,3 (130,5+137,5), ...36. Kožíšek 106,8 (119,5), 37. Koudelka 104,8 (118), 50. Štursa (všichni ČR) 70,9 (102).

Průběžné pořadí Turné (po 2 ze 4 závodů): 1. Stoch 563,1, 2. Freitag 551,3, 3. Kubacki (Pol.) 530,8, 4. D. Kobajaši 526,3, 5. Fannemel 525,5, 6. Forfang 518,7, ...31. Koudelka 314,4, 36. Kožíšek 210,8, 45. Štursa 137,9.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 23 závodů): 1. Freitag 710, 2. Stoch 523, 3. Wellinger (Něm.) 449, 4. Tande (Nor.) 383, 5. Kraft (Rak.) 342, 6. D. Kobajaši 334, ...47. Štursa 3, 51. Koudelka 1.