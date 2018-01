Koudelka a Kožíšek v Zakopaném podruhé v sezoně bodovali, Stoch neuspěl

Světový pohár skokanů na lyžích 1. Semenič (Slovin.) 245,6 b. (134,5+137,5 m), 2. Wellinger (Něm.) 242,0 (119,5+136,5), 3. P. Prevc (Slovin.) 241,2 (131+134), 4. Hula (Pol.) 240,9 (132+129,5), 5. Ammann (Švýc.) 237,5 (135,5+131), 6. Forfang (Nor.) 237,2 (130,5+135,5), 7. Kubacki (Pol.) 235,8 (127,5+139,5), 8. Lindvik 235,5 (138+127,5), 9. Granerud (oba Nor.) 233,0 (128+132,5), 10. Freitag (Něm.) 230,9 (129,5+137), ...20. Koudelka 195,8 (120+121), 21. Kožíšek 194,5 (122+126,5), v 1. kole 31. Polášek 90,7 (123), 49. Štursa (všichni ČR) 61,5 (98,5). Průběžné pořadí SP (po 13 z 22 závodů): 1. Freitag 737, 2. Stoch (Pol.) 733, 3. Wellinger 665, 4. Tande (Nor.) 565, 5. Kraft (Rak.) 444, 6. D. Kobajaši (Jap.) 434, ...41. Kožíšek 30, 44. Koudelka 12, 55. Štursa 3.