Druhý závod skokanů ve Willingenu ovládl Forfang, Češi pohořeli

Lyžování

Dalších 5 fotografií v galerii Norský skokan na lyžích Johann André Forfang slaví triumf ve Willingenu. | foto: AP

dnes 13:16

Druhý závod Světového ve skocích na lyžích ve Willingenu vyhrál Nor Johann André Forfang a slaví první triumf v sezoně. Druhé místo obsadil Polák Kamil Stoch a zajistil si prvenství v miniseriálu Willingen Five, navíc se ujal průběžného vedení v SP. Vojtěch Štursa i Roman Koudelka skončili v generálce na olympijské hry v Pchjongčchangu daleko za postupem do druhého kola.

Forfang vedl díky nejdelšímu pokusu dne 147,5 metru už po prvním kole. Ve druhém skočil v horších podmínkách o tři metry méně a druhého Stocha porazil o dva body. Třetí skončil už s velkým odstupem za vedoucí dvojicí další Polák Piotr Žyla. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Dvaadvacetiletý Forfang navázal na sobotní triumf krajana Daniela Andrého Tandeho, jenž v neděli obsadil páté místo. Dosud jediné vítězství v závodě SP si Forfang připsal předloni v březnu v Titisee-Neustadtu, v této sezoně byl nejlépe druhý v Ruce. Stoch si druhým místem pojistil prémii 25 tisíc eur (zhruba 630 tisíc korun) za prvenství v miniseriálu Willingen Five, do něhož se započítávaly výsledky páteční kvalifikace i obě sobotní a nedělní soutěžní kola. Závod se vůbec nepovedl Němci Richardu Freitagovi, jenž skončil až 28. a přepustil průběžné vedení v SP Stochovi. Ani jeden z Čechů nepostoupil do druhého kola. Štursa skočil 116,5 metru a obsadil 48. místo. Koudelka sice předvedl o 9,5 metru delší pokus, ale neustál dopad a skončil ještě o šest příček za Štursou. SP ve skocích na lyžích ve Willingenu Německo 1. Forfang (Nor.) 271,4 b. (147,5+144,5 m), 2. Stoch 269,4 (145,5+140,5), 3. Žyla (oba Pol.) 245,1 (142,0+138,5), 4. Johansson 243,0 (137,0+140,5), 5. Tande (oba Nor.) 240,5 (136,5+138,5), 6. Eisenbichler (Něm.) 236,7 (140,0+134,0), 7. Kubacki 236,6 (138,0+133,5), 8. Kot (oba Pol.) 236,2 (142,0+133,5), 9. Dežman (Slovin.) 235,6 (142,5+132,5), 10. Wellinger (Něm.) 233,1 (136,0+138,0), ...v 1. kole 48. Štursa 73,1 (116,5), 54. Koudelka (oba ČR) 64,9 (126,0). Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. Stoch 863, 2. Freitag (Něm.) 820, 3. Wellinger 736, 4. Tande 710, 5. Forfang 529, 6. Johansson 448, ...42. Kožíšek (ČR) 30, 49. Koudelka 12, 60. Štursa 3.