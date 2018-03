Tande si v Oslu skočil pro výhru, Koudelka byl třetí od konce

1. Tande (Nor.) 258,1 b. (128+132 m), 2. Kraft 256,7 (129,5+124,5), 3. Hayböck (oba Rak.) 255,6 (133+130,5), 4. Johansson 254,0 (127,5+129), 5. Forfang (oba Nor.) 253,6 (125,5+134,5), 6. Stoch (Pol.) 253,0 (138+119), 7. Leyhe 242,5 (127+129), 8. Freitag (oba Něm.) 241,0 (126+132), 9. Stjernen (Nor.) 240,6 (127+124,5), 10. Damjan (Slovin.) 237,4 (129+121,5), ...48. Koudelka (ČR) 88,2 (111,5).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 23 závodů): 1. Stoch 1003, 2. Freitag 868, 3. Tande 823, 4. Wellinger (Něm.) 784, 5. Forfang 600, 6. Kraft 584, ...42. Kožíšek 30, 52. Koudelka 12, 63. Štursa (všichni ČR) 3.