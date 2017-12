Čeští skokani na lyžích v Engelbergu bez bodů, těsně zvítězil Fannemel

1. Fannemel (Nor.) 253,6 b. (133+127,5), 2. Freitag (Něm.) 253,5 (124,5+129,5), 3. Stoch (Pol.) 250,8 (125,5+129), 4. Tande 245,4 (123,5+129,5), 5. Granerud (oba Nor.) 243,3 (132+125,5), 6. Wellinger (Něm.) 242,2 (121,5+133,5), 7. Kobajaši (Jap.) 241,7 (128+124), 8. Kubacki (Pol.) 241,5 (128+127,5), 9. Johansson (Nor.) 240,2 (128,5+123), 10. Žyla (Pol.) 239,0 (127+123,5), ...40. Koudelka 98,7 (112), 41. Štursa (oba ČR) 97,4 (113,5).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 23 závodů): 1. Freitag 450, 2. Wellinger 359, 3. Tande 330, 4. Stoch 243, 5. Kraft (Rak.) 232, 6. Kobajaši 212, ...44. Štursa 3.