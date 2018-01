Kučerová se nekvalifikovala do víkendových závodů SP ve skikrosu

Ve čtvrteční kvalifikaci na sobotní závod obsadila Kučerová až 24. místo, k postupu jí chyběly dvě a půl sekundy.

„Grrrrr...už jsem s těma kvaldama letos fakt trapná. Trénink klasicky pohodička a v kvalifikaci jsem se tak zamotala do vlastních hůlek, že jsem byla ráda, že jsem se vymotala. Ale kdybych v tu chvíli šla pěšky, asi by to bylo rychlejší!“ uvedla česká lyžařka na facebooku po čtvrteční kvalifikaci.

Osmadvacetiletá Kučerová se v tomto ročníku dostala do vyřazovacích bojů pouze v prosinci v Innichenu, kde postupovalo z kvalifikace 32 lyžařek, a v závodě se následně blýskla šestým místem.