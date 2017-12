Skikrosařka Zemanová jde na další operaci kolena a přijde o olympiádu

„Je to samozřejmě nepříjemné, když se to tak vleče. V našem sportu je potřeba skvělá kondička a hodně štěstí. To mi zatím chybí, ale bojuju,“ uvedla v tiskové zprávě čtyřiadvacetiletá lyžařka, dcera slavného sjezdaře Bohumíra Zemana.

Lékaři několikrát řešili potíže operacemi, při kterých čistili zničenou chrupavku. Bolesti však neodezněly. V září proto došlo na radikální řez, po němž se Zemanová věnovala rehabilitaci a únorovou olympiádu neřešila. Nyní se rozhodla pro operaci pravého kolena.

„Zkoušela jsem to do poslední chvíle. Věnovala jsem se intenzivně rehabilitaci. Účast na olympiádě je obrovská čest a vrchol v kariéře, ale zdraví je přednější. Chci se dát co nejdřív do kupy, abych byla na jaře fit,“ přála si účastnice minulých her v Soči.

Ve Světovém poháru je jejím maximem druhé místo v Aare z února 2015. V minulé sezoně byla nejlépe osmá ve Feldbergu, pak už se zdravotně trápila.