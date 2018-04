Bauerovi laufaři mají ve Ski Classics jasnou metu: třetí místo

Kateřina Smutná drží druhou příčku, Ilja Černousov je zatím sedmý mezi muži a Roxane Lacroixová druhá v kategorii do 26 let. Na start se v sobotu postaví hned sedm závodníků Bauerova týmu.

Norský Reistadlopet, který do itineráře Visma Ski Classics přibyl loni, je předposlední zastávkou seriálu a na jeho účastníky dnes čeká velmi těžký závod s dvěma vrchařskými prémiemi. „Je to určitě nejtěžší závod celého seriálu. Vždycky se mluvilo o tom, jestli to je Birkebeinerrennet, nebo Jizerská 50, ale od loňska je jasné, že není profilově nic těžšího než Reistadlopet,“ říká Lukáš Bauer, který právě v tomto závodě loni zajel svůj druhý nejlepší výsledek kariéry v dálkových bězích.

„Letos ale jezdím o poznání jiné výsledky než loni, takže určitě nemůžu počítat s tím, že bych mohl aspirovat na obhajobu 4. místa,“ uvědomuje si šéf týmu, který je stále ve hře o třetí místo v celkovém pořadí.

Právě tahle meta je jasným cílem Bauer Ski Teamu pro severské závody následující týden po sobě v Norsku a Finsku.

„Je strašně lákavé využít poslední dva závody k tomu, abychom se na tu snovou třetí příčku dostali. Na druhou stranu to pro nás v sobotu bude trochu neznámá, protože téměř všichni z týmu po posledním závodě bojovali s nemocí,“ připomíná Bauer náročný Birkebeinerrennet s mrazy kolem minus 20 stupňů. Po něm hlásili zdravotní potíže jak jedničky Kateřina Smutná a Ilja Černousov, tak ostatní členové týmu včetně Bauera.

Závěrečné závody sezony je připravena absolvovat sedmička lyžařů hájící barvy Bauer Ski Teamu, který se sjede v Norsku v kompletním složení ve čtvrtek. A cíle má opět vysoké.

„Byl bych rád, kdybychom v závodě bojovali o stupně vítězů. Nejvíc můžeme sázet na Katku, ale jsem přesvědčený, že i Ilja bude chtít ukázat svou sílu. Hlavním cílem ale je zajet co nejlíp a pokusit se atakovat třetí příčku v týmech,“ zdůrazňuje Bauer, který zvažuje, že by profilově náročný závod jel soupaž, byť většina členů týmu pojede na namazaných lyžích klasicky. „Bylo by to lehce proti všem, navíc jsem od začátku sezony tvrdil, že to bude jediný závod, který pojedu klasicky. Svým způsobem je to takový hec, o kterém přemýšlím, byť by to bylo hodně náročné.“

O servis se bude v Norsku starat čtyřčlenný tým, do kterého se po dvou letech vrací i Ladislav Rygl. Na startu sobotního závodu budou Kateřina Smutná, Roxane Lacroixová, Ilja Černousov, Jan Šrail, Lukáš Bauer, Alexis Jeannerod a Adam Fellner.

„Potřebovali bychom skvělé výsledky, ale nevím, jak moc je kdo ovlivněný nemocemi, které s námi trochu zacvičily. Loni byl Reistadlopet pro tým nejúspěšnější závod celé sezony, ale letos je to otevřené. Všichni už budou vědět, do čeho jdou, jestli jet klasikou, nebo soupaž. Pro nás je důležité, že jsme stále ve hře o skvělé umístění v celkovém pořadí a na závod se těšíme!“ uzavírá Bauer.