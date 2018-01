Feuz předčil Svindala a podruhé v kariéře vyhrál sjezd ve Wengenu

Muži - sjezd: 1. Feuz (Švýc.) 2:26,50, 2. Svindal (Nor.) -0,18, 3. Mayer -0,67, 4. Reichelt (oba Rak.) -0,77, 5. Dressen (Něm.) -0,93, 6. Kriechmayr (Rak.) -0,98, 7. Muzaton (Fr.) -1,18, 8. Paris (It.) -1,22, 9. Jansrud (Nor.) -1,53, 10. Fill (It.) -1,79, ...51. Forejtek (ČR) -5,86.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 závodech): 1. Svindal 420, 2. Feuz 362, 3. Jansrud 238, 4. Paris 232, 5. Mayer 216, 6. Dressen 165.

Průběžné pořadí SP (po 21 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 874, 2. Kristoffersen (Nor.) 720, 3. Jansrud 559, 4. Pinturault (Fr.) 547, 5. Svindal 534, 6. Feuz 416, ...142. Berndt (ČR) 1.