V Garmisch-Partenkirchenu vládl Feuz a ujal se vedení mezi sjezdaři

SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu Muži Sjezd: 1. Feuz (Švýc.) 1:55,39, 2. Kriechmayr (Rak.) a Paris (It.) oba -0,18, 4. Svindal (Nor.) -0,28, 5. Reichelt (Rak.) -0,36, 6. Fill (It.) -0,49, 7. Dressen (Něm.) -0,53, 8. Mayer (Rak.) -0,64, 9. Roger (Fr.) -0,83, 10. Buzzi (It.) -0,99. Průběžné pořadí sjezdu (po 7 závodech): 1. Feuz 542, 2. Svindal 502, 3. Paris 334, 4. Dressen 301, 5. Jansrud (Nor.) 264, 6. Kriechmayr 255. Průběžné pořadí SP (po 27 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 1154, 2. Kristoffersen (Nor.) 980, 3. Svindal 716, 4. Jansrud 665, 5. Feuz 636, 6. Pinturault (Fr.) 598, ...151. Berndt (ČR) 1.