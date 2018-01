Goggiaová si v Cortině dojela pro druhý triumf ve sjezdu za sebou

Goggiaová vyhrála s náskokem 47 setin před druhou Lindsey Vonnovou. Americká hvězda sice ovládla v Cortině oba tréninky, ale dnes ji o celkově 79. výhru připravila chyba v horní části sjezdovky.

Třetí místo obsadila její krajanka a vedoucí žena celkového hodnocení Světového poháru Mikaela Shiffrinová.

„Kdyby Lindsey neudělala chybu, tak by vyhrála,“ řekla Goggiaová.

„Jsem na sebe pořádně naštvaná, měla jsem tady vyhrát. Ale hlavní je, že jsem se nezranila. A jsem také ráda, že mám dobrou formu a vím, že mi to jezdí opravdu rychle,“ přidala Vonnová.

Goggiová se díky čtvrtému vítězství v kariéře posunula na první místo hodnocení sjezdu, které vede o 49 bodů před Shiffrinovou. V celkové klasifikaci Světového poháru je situace obrácená a pětadvacetiletá Italka ztrácí na americkou obhájkyni velkého glóbu propastných 871 bodů.

Poslední příčku obsadila čtyřnásobná olympijská medailistka Julia Mancusová, která se v Cortině rozloučila s kariérou. Vítězka obřího slalomu z her v Turíně na sjezdovku Olympia delle Tofane vyrazila v exhibičním duchu v převleku za komiksovou superhrdinku Wonder Woman a do cíle dojela se ztrátou 18 sekund za Goggiaovou.

„Škoda, že Jules musí skončit. Je to smutný den, vždyť jsme spolu strávili dvacet let,“ uvedla Vonnová, která se po dojezdu Mancusové do cíle rozplakala reprezentační kolegyni na rameni. „Loučím se s těžkým srdcem, ale také s velkou dávkou vděku za to, co všechno mi lyžování dalo,“ přidala třiatřicetiletá Mancusová.

„Řekla jsem si, že čím šílenější převlek si vezmu, tím snazší to bude a na konci nebudu tolik brečet. A i tak jsem musela zapojit všechny svoje superschopnosti,“ přidala majitelka dvou stříber a tří bronzů z mistrovství světa, která se symbolicky rozloučila na místě, kde se v roce 2006 poprvé dostala na stupně vítězů. „Bude to moje další krásná vzpomínka na Cortinu,“ řekla Mancusová.