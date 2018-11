MeToo, ledvinový kámen i pády. Královnu Bilesovou však nic nezastaví

Nizozemský kouč Hans van Zetten o americké gymnastické superstar Simone Bilesové pronesl: „Když cvičí, hrubá síla u ní výrazně převažuje nad ženskou elegancí, což mi vadí. Ale co se týče akrobacie, je jako z jiné planety.“

List USA Today po čtvrtečním finále víceboje na mistrovství světa v Dauhá kontroval: „Ba ne, Simone Bilesová je přece jen člověk.“

Jistě, opět triumfovala, stala se první gymnastkou všech dob, která získala čtvrté světové zlato z víceboje. Navíc s největším náskokem od roku 2006, kdy byl zaveden současný bodový systém. S prvky, o nichž se soupeřkám může jen zdát. A přesto, ve skutečnosti byla zklamaná.

Poprvé za 60 závodních vystoupení na vrcholných akcích upadla. Navíc hned dvakrát, na přeskoku i kladině! Po té byla natolik vytočená, že se ji kouč Laurent Landi dlouho marně snažil uklidnit.

„Tehdy jsem si říkala: Dnešek je hrozný, pokazí se snad všechno, na co sáhnu. Pak jsem musela ty negativní myšlenky zahnat z hlavy.“

Také soupeřky svými pády šokovala. Jen si poslechněte stříbrnou Japonku Mai Murakamiovou: „Než abych přemýšlela o tom, že najednou bych mohla víceboj i vyhrát, pořád se mi v hale přemílalo: To není normální, Simone upadla.“

Navzdory pádům extrémní obtížnost sestav posléze stačila Bilesové na jasné prvenství. „Ale takhle jsem si to nepřála. Cvičila jsem tu špatně a neukázala, co umím. Jsem zklamaná sama sebou,“ vykládala po víceboji.

Fanouškům se na Twitteru dokonce omlouvala: „Mrzí mě, jestli jsem vám způsobila srdeční zástavy. Víckrát to neudělám.“

Včera slib plnila, ve finále přeskoku dosáhla na třináctý titul mistryně světa v kariéře a překonala tak v počtu zlatých medailí historický rekord Vitalije Ščerba.

ZLATÉ DAUHÁ. Na tréninku a se zlatou medailí.

Bilesová versus soupeřky? Ne, tak to žena, posouvající hranice gymnastiky do netušených sfér, v hlavě nastavené nemá. Rovněž v Dauhá je to opět Bilesová proti sobě. Klade na sebe obrovské nároky.

Už v noci před kvalifikací bojovala v Kataru sama se sebou. Kvůli potížím s ledvinovým kamenem, jenž později přejmenovala na Perlu z Dauhá, ji odvezli na vyšetření do nemocnice. Americký tým chystal na její místo náhradnici, ona však prohlásila: „Nezastaví mě to. Ten kámen počká, vydržím to. Slyšela jsem, že na horské dráze se ledvinové kameny zklidňují. Můj sport je jako horská dráha, ne?“

Suverénně prošla kvalifikací, pak pomohla týmu USA ke zlatu ve finále družstev. Trable přišly až ve víceboji. Ale nezastavily ji ani přerotovaný přeskok, dokončený vsedě, ani pád z kladiny po saltu vpřed.

MeToo: Obviňuji lékaře týmu

Už coby osmiletá předváděla v tělocvičně kousky, které její trenérka Boormanová považovala pro její vrstevnice za fyziologicky nemožné. Od 14 let nechodila Bilesová do školy, přešla na domácí studium a navýšila si týdenní dávky v tělocvičně z 20 na 32 hodin. Vynikala svalnatým tělem, výjimečnou koordinací pohybu a velkou neposedností.

„Je schopna létat po nářadí, zato jí dělá problém vydržet v klidu při stojce,“ tvrdila Marta Károlyiová, šéftrenérka týmu USA.

CELEBRITA. Simone Bilesová na CMA Awards (Nashville, 2. listopadu 2016)

Matka Bilesové propadla drogám a alkoholu, proto jí úřady děti odebraly. Šestiletou Simone adoptovali dědeček Ron se svojí druhou ženou Nellie, pocházející z Belize. Díky tomu nyní vlastní Bilesová občanství USA i Belize. Při tažení za čtyřmi zlatými na hrách v Riu 2016 ji z tribun oslavovaly též vlajky malé středoamerické republiky.

Po Riu si naordinovala čtrnáct měsíců čištění hlavy aneb života bez gymnastiky. Ovšem z povědomí nezmizela. V rámci akce MeToo se přidala k více než 150 americkým gymnastkám, jež obvinily lékaře reprezentace Larryho Nassara ze sexuálního obtěžování.

„Cítila jsem se kvůli němu zlomená,“ líčila. „Ale teď už se nebojím říct svůj příběh. A chci závodit dál. Nedovolím tomu muži ani těm, kteří ho dlouho kryli, aby mi vzali, co mám ráda.“

Nassar byl za své prohřešky i šíření dětské pornografie odsouzen, ve vězení by měl strávit až 175 let. Bilesová se naopak loni v říjnu vrátila do tělocvičen, aby se znovu ujala vlády.

COMEBACK. Simone Bilesová vítězí na americkém šampionátu

Napodobí v Tokiu Čáslavskou?

Je jí stále jen 21 let. Dálkově studuje na vysoké škole obchodní administrativu. Sbírá figurky želviček, vozí s sebou coby talisman sošku svatého Sebastiána, má slabinu pro skořicové rolky a zbožňuje svého půlročního francouzského buldočka Lilo. Účet, který pro něj na Instagramu zřídila, sleduje 50 tisíc fanoušků. Sama má jen na této sociální síti 3,3 milionu sledujících.

V gymnastice byly po ní pojmenovány dva nové obtížné prvky, které představila světu. Stala se milionářkou a jednou z největších sportovních celebrit Ameriky.

Po vítězství Bilesové v Riu 2016 tehdy druhá Aly Raismanová prohlásila: „Nikdo nemůže uvažovat, že porazí Simone. Stejně jako nikdo nečeká, že prohraje Bolt.“

Bolt o rok později prohrál a ukončil kariéru. Zato Bilesová vzhlíží k pěti kruhům v Tokiu 2020. Dvakrát po sobě ovládnout olympijský víceboj už půl století nikdo nedokázal.

Naposledy Věra Čáslavská.