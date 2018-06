Počasí ideální, publikum luxusní, zářila po osobním maximu Vrzalová

Jste hodně překvapená?

Před závodem jsem byla docela nervózní, ale s trenérem víme, že už delší dobu mám na to běhat tenhle i lepší čas. Nechci být namyšlená, ale soudím podle tréninku. Doteď jsem to nedokázala prodat a jsem ráda, že se mi to povedlo zrovna dneska na Zlaté tretře.

Zima vám nevadila?

Ne ne, počasí bylo dneska úplně ideální, publikum luxusní. Jsem nejvíc spokojená.

Poučila jste se oproti loňskému závodu?

Poučila jsem se oproti loňsku i oproti mistrovství světa v Londýně a dalším závodům. Pořád se mám co učit, ale jsem ráda, že jsem dneska neběžela ani chvíli sama. To pole bylo dost silně obsazené, tak jsem překvapená, že jsem byla třetí.

Máte nyní druhý čas českých tabulek. Na čas Ivany Walterové (4:01,84) vám schází tři vteřiny. Je to cíl?

Ten rekord je hodně těžký, to asi nezaběhnu. Jsem ráda, že jsem aspoň na druhém místě, ale mám motivaci. Nesmím polevovat v tréninku, ale zatím na to formu nemám. Možná za měsíc. (smích)

Nebo na evropském šampionátu v Berlíně.

Na ten se soustředím. Právě k němu všechno s trenérem směřujeme.