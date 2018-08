Sto shybů, padesát kliků - a Vrzalová je pátou mílařkou Evropy

„Mám ještě na čem pracovat“ Mezulianiková, druhá Češka ve finále Když do Berlína na evropský šampionát přijížděla, s finálovou účastí vůbec nepočítala. Skvělým výkonem v rozběhu se však do nejlepší dvanáctky dostala a při své premiéře mezi nejlepšími mílařkami Evropy skončila Diana Mezuliáníková desátá. „Jsem spokojená,“ ujistila. „Nechtěla jsem být dvanáctá, takže za tu desítku jsem ráda. Jediná možnost, jak bych si mohla polepšit, by byla nějaká kolize nebo taktická chyba soupeřek. K tomu ale nedošlo, tak to dopadlo podle papírových předpokladů.“ Do finále vstupovala s plánem, že se bude držet na zadních pozicích a v závěru se pokusí zaútočit. „A to první kolo se jen tak klusalo, jenže pak šla dopředu Muirová a trochu se to roztrhalo. Já jsem byla docela na konci a než jsem zareagovala, chvilku to trvalo. Ale zase to nebyla až tak fatální chyba, která by ovlivnila závod,“ říkala šestadvacetiletá atletka. Mistryně republiky na osmistovce z roku 2015 poznala, že evropská špička je přece jen výkonnostně o kousek dál. „Mám na čem pracovat, holky ve finále byly trošku jinde. Abych zvládla dva závody tak v krátké době, na to ještě musím přidat v tréninku. Ale byl to skvělý impulz. Finále, plný berlínský stadion, skvělý zážitek.“ Může ji „nakopnout“ podobně jako Londýn kolegyni Vrzalovou.