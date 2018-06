Královna chce setřít slzy. Halepová na první velký titul stále čeká

„Co takhle změnit téma? Podívejte se ven, je tam tak krásně,“ odvětila žertovně ohledně své finálové bilance, ale šlo spíš o smích přes slzy.

A že jich bylo! Rumunská tenistka jde do sobotního boje se Sloane Stephensovou s vidinou velkého očistce od nedávných bolestí.

Třikrát a dost?

Pád číslo 1: Roland Garros 2014. Její první finále grandslamu, na druhé straně je Maria Šarapovová, duel trvá téměř tři hodiny - a ona prohrává. Štve to, ale ještě nedrásá.

Pád číslo 2: Roland Garros 2017. Halepová se zdá zocelená, jenže do té doby prakticky neznámá Jelena Ostapenková jí zase vyrve trofej ve třech setech. „Chvílemi jsem si připadala jako divák,“ žehrá Halepová, ponořená do slz: „Byla jsem tak blízko. Na tohle dřu 20 let...“

Pád číslo tři: Australian Open 2018 - a jistě, i potřetí ve třech sadách. Tentokrát gratuluje Caroline Wozniacké a líčí: „Plakala jsem, ale teď už se směju. Hra byla v pořádku, mentální stránka taky. A nakonec, je to jenom tenisový duel.“

Od rozkoukávání se přes největší žal až po uvolněnost, smíření.

„Jsem sebevědomější, zkušenější,“ věří nyní Halepová, která za každou cenu hodlá dokráčet k první grandslamové slávě. Proti ní stojí tenistka, jež naopak touží dokázat, že její první titul nebyl náhoda.

Hodně slušná odměna

Zatímco se Halepová chystala na finále s Ostapenkovou, americký tenisový potěr se mohl dívat na slavného hosta. Pokud ji tedy poznali, neboť pohyb Sloane Stephensové tehdy byl... Poněkud netenisový.

ONLINE od 15 hodin Halepová vs. Stephensová

„Trénovali jsme v hale, Sloane sotva chodila a na vedlejších kurtech u toho hulákaly asi pětileté děti,“ řekl pro AP její kouč Kamau Murray. „Nebyly to snadné chvíle. Tohle je hodně slušná odměna.“

Stephensová se rvala o samotný návrat k tenisu, operace nohy ji vyřadila téměř na rok. Halepová možná nevěří, ale trpělivost a dřina bývají odměněny, aspoň u okaté Američanky ano: na US Open 2017 vyhrála Stephensová celý grandslam!

Byla to senzace, šok a kdovíco ještě, jenže pak přicházely zprávy se stejným obsahem, ale s opačným znaménkem: Stephensová zapomněla vítězit. Od US Open nezažila triumf šest měsíců, šňůru osmi porážek zlomila až 28. února 2018!

Američanka Sloane Stephensová slaví postup do finále Roland Garros.

To, že v Paříži dotančila až mezi poslední dvě, je tak pro ni ohromná úleva. Potvrzení vlastních kvalit, které si oprášila triumfem v Miami - a nyní definitivně dočistila na Roland Garros. Už to je velká výhra - i bez posledního kroku. „Další skvělá šance je přede mnou. Dospěla jsem,“ líčila Stephensová před finále. „A co je nejdůležitější: Poznám, když se nabízí příležitost.“

Pro královnu Simonu, která hodlá napočtvrté konečně setřít slzy, to proto bude pořádná šichta.