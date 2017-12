Čo chýbalo? povzdechla si Baumrtová. Od medaile ji dělilo čtvrt sekundy

K bazénu přišla zimomřivá Češka navlečená do bundy s kožíškem, když ji sundala, jako by s ní setřásla také nervozitu.

„Dokázala jsem se dobře naladit. Včerejšek přece jen byl nervózní, nevím proč. Jsem ráda, že jsem to dokázala ukočírovat na ten de facto důležitější start,“ tvrdila šestadvacetiletá znakařka.

Při rozhovoru rozdávala úsměvy. na všechny strany. Po náročných měsících, kdy ji zbrzdila nemoc, pátá příčka Baumrtovou hodně těšila. „Vzhledem k tomu, ak tam moje zimní sezona probíhala, je to naprosto skvělé.“

Navrch ji hřál, možná více než před závodem kožich, trumf nad příležitostnou tréninkovou partnerkou a zároveň rivalkou Dánkou Miou Nielsenovou.

„Je to pro mě dobrý skalp, protože já jsem Miu nikdy neporazila, ani v tréninku. Při něm snad jen občas na nějaké padesátce,“ připomněla Baumrtová.

Jste časem 57,27 sekundy pátá na kontinentálním mistrovství v krátkém bazénu. Co na to říkáte?

Je to naprosto skvělé. Hlavně jsem si přála, abych se ve vodě cítila dobře a aby mi to jelo a netrápila jsem se. Čas je skvělý. I umístění, protože mi tu kromě jedné Britky (Kathleen Dawsonové) nikdo ze soupeřek nechybí. Zrovna já mám své znakařské závody hodně nabité. Je to fantastické a jsem strašně ráda, že se mi podařilo ještě o půl vteřiny oproti včerejšku zrychlit.

Jak jste se cítila ve vodě?

Cítila jsem se dobře, šlo to. Jako tuhla jsem, ale bylo to takové to normální tuhnutí. Cítila jsem záběr, což bylo skvělé. No ale čo chýbalo, dvě desetinky trošku zamrzí.

Přesto působíte velmi spokojeně.

Jsem fakt nadšená, hlavně z toho času. Po včerejšku jsem po pravdě takový čas ani nečekala (v semifinále Baumrtová plavala za 57,79 s). Chtěla jsem hlavně přeprat sebe, což se povedlo, za to jsem hrozně ráda. Myslím si, že zpětně mě budou malinko mrzet ty dvě desetinky, přece jenom je to kousíček.

Kde zůstaly?

Nevím. Dala jsem do toho úplně všechno. Když si to tak řeknu, dvě desetinky nejsou tolik, ale žádnou rezervu jsem tam rozhodně neměla. Nedokážu říct, kde jsem je nechala.

Vaše kamarádka Mie Nielsenová za vámi brzy hodně zaostávala. Těší vás, že jste skončila před ní?

Mie je takový můj tréninkový partner a tím, že jsem ji teď poprvé na závodech porazila, tak to je pro mě příjemný skalp. Všimla jsem si jí ale až na konci, když jsem dojížděla, že je dost za mnou. Říkala jsem si, že to bude moc fajn, a nakonec bylo.

Na oslavy mnoho času nebude, že? Už v pátek ráno plavete rozplavbu na dvojnásobné trati.

Přesně tak, budu slavit dvoustovkou (rozesměje se).