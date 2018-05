Yatesova budoucnost po Giru. Zvábí růžového muže peníze šejků?

Když v neděli v Sappadě projel triumfálně cílem na prvním místě, bylo to už potřetí, co takhle na letošním Giru slavil výhru v etapě.



Jeho nedělní dominance však byla asi vůbec tou nejimpozantnější.

Zaútočit na předposledním kopci 17 kilometrů před cílem? To byl neuvěřitelně odvážný krok, který se navíc tolik vyplatil.

„Ani na chvíli jsem neuvažoval, že bych to s ním zkusil. Byl to neskutečně rychlý nástup, Simon je momentálně silnější než já,“ přiznal po etapě průběžně druhý Tom Dumoulin.



Ten se po etapě vztekal. Jeho stíhací skupina s Thibautem Pinotem, Domenikem Pozzovivem, Richardem Carapazem a Miguelem Ángelem Lópezem totiž absolutně nespolupracovala.

„Jsem fakt vytočený. Kdybych jel své vlastní tempo celou dobu, ztratil bych na Simona méně času než takhle,“ líčil po etapě obhájce titulu, který aktuálně na Yatese ztrácí už 2:11 minuty.

I proto, že pětadvacetiletému Britovi se na Giru povedlo cosi mimořádného.

Vyhrát tři etapy v jednom ročníku v růžovém trikotu za posledních 50 let zvládli jen Eddy Merckx, Gilberto Simoni a Vincenzo Nibali.

„Je mi ctí, že můžu být v takové skupině cyklistů. Je to pro mě hodně emocionální zážitek,“ popisoval Brit v cíli.

Po úterní časovce a středeční kopcovité etapě navíc cyklisty na Giru čekají další tři horské zkoušky, kde Yates může přidat další triumfy. Může si tak vytvořit svůj vlastní klub.



Už nyní v tak mladém věku ukazuje až nevídanou sílu. A taky to je v jeho podání tak trochu návrat do starých zlatých časů, kdy ještě instinkt vítězil nad čísly.

Tím, že Yates potřebuje v horách získávat čas, kde to jen jde, útočí, jakmile se silnice jen trochu zvedne.

Čísla neřeší, sází na to, co mu říká tělo.

„Když se budu cítit dobře, zaútočím.“

Jeho nejčastější hláška na tomto Giru, které je pro něj občas poněkud bláznivé.

A bláznivé dny Yatese čekají i po italské Grand Tour. Už teď je jasné, že se o něj na přestupovém trhu strhne mela.

Přestup do UAE?

Už na jaře prokazoval skvělou výkonnost, když dojel druhý na Paříž-Nice a čtvrtý na závodě Kolem Katalánska.

„Ale to byly jen dílčí úspěchy. Celou dobu jsme v hlavách měli hlavně Giro. K němu veškerá příprava směrovala,“ popisuje růžový muž závodu. „Už v minulosti jsem si totiž vyzkoušel, že na celkové pořadí pomýšlet můžu. Jen jsem na to ještě neměl odpovídající výkonnost.“

Už minulý rok na Tour však byl blízko. Dojel sedmý celkově a napodobil svého bratra Adama, když získal bílý dres pro nejlepšího jezdce do 25 let o rok dříve.

JÁ NA BRÁCHU... Simon Yates napodobuje svého bratra Adama a po roce získává bílý dres pro nejlepšího jezdce na Tour do 25 let.

Jeho nynější představení na italských silnicích však Yatesovy předchozí výkony o tolik překonává! A tím roste pochopitelně i jeho cena na cyklistickém trhu.



„Můžu k tomu říct jen klobouk dolů. Ukazuje, že je v kopcích nejsilnější ze všech. Od začátku říkám, že je hodně silný. Má opravdu velký talent, má i sílu dotáhnout etapy do vítězného konce, den ode dne je silnějším lídrem. Je úžasné, s jakým klidem dokáže řešit nejrůznější situace,“ chválí svého lídra Roman Kreuziger.

Brit nyní ukazuje takový talent, že ho nejspíš bude problém udržet v jedné stáji spolu s dalšími dvěma lídry pro celkové pořadí na Grand Tour – Estebanem Chavesem (druhým mužem Gira 2016 a třetím mužem Vuelty 2016) a bratrem Adamem (čtvrtým mužem Tour 2016).

Australský Mitchelton s velkou pravděpodobností nebude schopný v příštím roce zaplatit všechny tři. Má omezený rozpočet, nedávno ještě neměl jistého sponzora pro přespříští rok a peníze na duo Yatesů a k tomu Chavese bude těžko shánět.

V tuto chvíli to tak vypadá, že se dvojčata poprvé od vstupu do profipelotonu rozdělí.

Zas takový problém by to pro ně však být nemusel.

Od roku 2014 spolu ze tří Grand Tour objeli pouze Tour před třemi lety a loňskou Vueltu, na které by se měli sejít i letos poté, co Simon absolvuje Giro a Adam zase Tour.

Vlastně se dá říct, že mají během roku většinou úplně opačný program. Je to tak o dost jiná situace než třeba u Petera Sagana, který svého bratra Juraje dotáhl nejprve do Liquigasu, poté do Tinkoffu a nyní do Bory. Oba Slováci spolu navíc tráví většinu času a trojnásobný mistr světa říká: „Bez Juraje bych nikdy nebyl v takové psychické pohodě.“

U Yatesů nic podobného neplatí.

I proto se nabízí otázka: Kam by Simon Yates po sezoně mohl odejít?

Podle italské Gazetty dello Sport má eminentní zájem UAE Emirates. Arabští šejkové už loni přeplatili Fabia Arua, který je ale na letošním Giru nepřesvědčil.

A tak chtějí náhradu.

Mluví se také o zájmu Treku, který se stále spoléhá na stárnoucího Baukeho Mollemu, kterému ale navíc po sezoně končí smlouva.

Sám Simon Yates podle zákulisních informací z Mitcheltonu odejít nechce. A možná taky neodejde, ale v tu chvíli bude muset stáj opustit bratr Adam (Chaves má ještě na příští rok smlouvu).

Jak situace v australské stáji dopadne?

Příští týdny a měsíce napoví.