Kornfeil by rád poskočil o třídu výš. Ale nejdříve musí sehnat peníze

Roky přesun odmítal. Chtěl nejdřív uspět v Moto3, rvát se tady konečně o triumfy, stabilně se dostávat na stupně vítězů, až pak povýšit. A byť se mety zatím naplnit nedaří, tak letos po závodě na Sachsenringu poprvé nahlas oznámil: Chtěl bych jít výš!



„Řeším to, ale cesta do Moto2 je strašně složitá. Je tam nával, protože se do ní příští rok vrací někteří kluci z MotoGP a zároveň by tam chtěli jít i lidi ze superbiků. Je tam přetlak, problém dostat se tam budou mít i kluci ze špičky Moto3. Nicméně je to můj hlavní cíl.“



Roky sám sobě dělá manažera. Shání peníze, oslovuje sponzory. A zároveň za devět let ve světovém šampionátu poznal, že o angažmá v týmech rozhodují často jiné věci, než jsou výsledky. „Výsledek totiž ani tak nikoho nezajímá jako peníze. Takže pro Moto2 musím najít bohatého sponzora,“ říká.



Pak se odmlčí a za chvíli přidá: „Já mám silného sponzora, chtěl by mi i dát peníze do Moto2, ale já týmům nechci nosit takové bambiliony. To je prostě blbost.“



Třída Moto2 teď láká. Příští rok bude novým dodavatelem jednotných motorů společnost Triumph a v mnohém už tak vyrovnaná kategorie startuje znovu od začátku.



Je tak – stejně jako Karel Abraham – ve fázi vyjednávání. Jinak se ale jejich osudy výrazně liší, protože zatímco Abraham prožívá frustrující sezonu, Kornfeil o té své říká: „Za devět let, co v mistrovství jezdím, je bezesporu nejlepší. Konečně mám konkurenceschopnou motorku a jsem asi nejrychlejší, co jsem kdy v kariéře byl. Zatím jsem spokojený.“



I když jeho nejlepším letošním umístěním je „jen“ páté místo, přeje si, aby už za necelé tři týdny přišel zlom. To se závodí v Brně. „Budu se snažit zajet co nejlepší výsledek a pobavit fanoušky.“