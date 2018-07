Tým BMC vévodí Tour, ale kdo ho zachrání? Mluví se o polském výrobci bot

O budoucnost krachujícího týmu se právě hraje vysoká hra byznysmenů.

A těch špatných zpráv už bylo letos více než dost.

V dubnu zemřel v 75 letech na leukemii Andy Rihs, zakladatel firmy na výrobu kol BMC a v roce 2006 i stejnojmenné cyklistické stáje.

Jim Ochowicz, její spolumajitel, na jaře oznámil, že tým nemá finanční pokrytí na další sezonu. Dodnes nového sponzora nesehnal.

Hvězda BMC Richie Porte se proto tento týden dohodl, že po sezoně zamíří do stáje Trek. Další přední jezdci jsou na odchodu.

Do všeho toho zmaru přesto přichází záblesk naděje: možná tým BMC přežije, možná našel spasitele.

Mohla by se jím stát polská obuvnická firma CCC miliardáře Dariusze Milka, sponzor druhodivizní stáje CCC Sprandi Polkowice. Ta loni získala divokou kartu pro Giro, na němž v jejích oranžových dresech potěšili Češi Hirt a Schlegel.

LONI NA GIRU. Jan Hirt (vlevo) a Michal Schlegel u týmového autobusu své stáje CCC.

Teď se hovoří o možném sloučení BMC a CCC. Fanoušci už vtipkují: Nový název bude BMCCCC.

Polské stáji by se díky tomu povedlo proniknout do první divize a zajistit si tím start na všech podnicích Grand Tour, kde letos marně žádala o divoké karty.

Jenže tak jednoduché to není.

BMC patřilo mezi bohatší týmy s rozpočtem přes 20 milionů eur. Naopak rozpočet CCC ve druhé divizi je mezi třemi až pěti miliony eur. Obuvník Milek by údajně mohl dát do banku mnohem více, kdyby měl záruky, že za tým bude jezdit i velká polská hvězda Rafal Majka. Tomu letos končí smlouva v Boře.

Ale aby Milek vložil do rozpočtu týmu potřebných 15 či více milionů eur?

Podle listu L’Equipe, jenž o možné fúzi informoval, taková částka nepřipadá v úvahu. Přitom vedení dnešního BMC nechce výrazněji ustupovat ze svých standardů.

Navíc by došlo na nebezpečnou srážku eg. Šéfové obou stájí, Jim Ochowicz z BMC i Piotr Wadecki, bývalý vítěz Závodu míru z CCC, je mají obrovská.

„Ochowicz chce mít svůj worldtourový tým a nenechá si do toho žádným Polákem mluvit,“ naznačuje Jaroslav Vašíček, organizátor závodu Czech Cycling Tour.

„Jsem vlastně taky Polák,“ tvrdí Ochowicz. „Jen jsem v Polsku nikdy nebyl. Dědeček nastoupil na loď do Philadelphie a já se narodil v Milwaukee.“ Díky tomu má americké sebevědomí. Je otázkou, zda by si dokázali s rovněž vládychtivým Wadeckým rozdělit pravomoci.

„Jsou to zatím vše jen spekulace. A ty my nijak nekomentujeme,“ říká na možnost sloučení.

„Spíš z toho nakonec nic nebude,“ soudí bývalý profesionál René Andrle, jenž se s Wadeckým dobře zná. „Nemyslím si, že by do toho Poláci šli. Mají svoji národní hrdost a chtějí mít svůj národní profitým. Při sloučení by v něm už nemohly být tři čtvrtiny jezdců z Polska a výrazně by se změnila i struktura stáje.“

Než skončí Tour, má být definitivně jasno, zda se pro partu BMC nový sponzor najde.

Výkony osobností týmu Van Avarmaeta, Porta a van Garderena na francouzských silnicích mohou týmu pomoci.

STÁLE VEDE. Greg van Avermaet ve žlutém dresu pro lídra Tour.

„Publicita dovede sehrát významnou roli. Když jsem v sezoně 1990 vedl tým 7-Eleven, také nám končil hlavní sponzor,“ vzpomíná Ochowicz. „Steve Bauer pak jel na Tour deset dní ve žlutém a v srpnu jsme měli nového sponzora, firmu Motorolu.“

V jejím dresu záhy debutoval v profipelotonu Lance Armstrong. Zároveň se tým proslavil tím, že jako první připevnil při závodech na těla svých jezdců vysílačky.

Jindy naopak stáj nespasí ani impozantní série výher. Mark Cavendish by mohl vyprávět. V roce 2011 vyhrál s jezdci týmu HTC nejvíce závodů ze všech, a přece majitel stáje Bob Stapleton nesehnal sponzora na další sezonu a tým se rozpadl.

Rovněž Van Avermaet počítá s variantou, že stejný osud potká BMC, a shání si už případné nové angažmá. Je však drahý a relativně starý, 33letý. Proto měla podle některých zákulisních zdrojů ztroskotat jeho dosavadní jednání se stájemi Bahrain Merida a Dimension Data.

Jezdcův manažer Dries Smets pro něj totiž požaduje dvouletou smlouvu s platem dva miliony eur ročně.

Zatím údajně dostal jen nabídky jednoletých kontraktů.

A ty se žlutému muži nelíbí.