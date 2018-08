Po 11 letech nastal čas zase pobláznit Brno. Naváže Kornfeil na Peška?

A teď dospěl i v muže, v jehož silách je při nedělním závodě (start v 11.00) v Brně reálně – stejně jako tenkrát Pešek – útočit v nejslabší třídě Moto3 na stupně vítězů. „Vnímám to, ale nedělám si z toho těžkou hlavu. Pokud budu mít šanci, půjdu dopředu. A slibuji fanouškům, že když se ta bedna povede, udělám něco bláznivého.“

V Brně už byl senzačně pátý, před šesti lety se zase dlouho držel na medailových pozicích, jenže na usychající trati o ně v samotném závěru přišel. Dojel šestý, pouhých šest desetin vteřiny od druhého místa. Jenže vždycky v jeho skvělých výsledcích hrál důležitou roli déšť.

Teď – ve své deváté kompletní sezoně v mistrovství světa – se cítí nejsilnější. Pochvaluje si rychlou motorku, nežehrá jako v minulosti tolikrát na nefungující tým. I proto je reálné, že se po 11 letech na Masarykově okruhu zopakuje česká euforie. A včerejší tréninky leccos naznačily – Kornfeil v nich skončil čtvrtý a devátý, a když po jejich konci vyšel z garáže, říkal: „Kdybych byl devátý v kvalifikaci, skáču dva metry vysoko.“

Právě v ní často ztrácí, zatímco v závodě je silný, vlastně jeden z nejsilnějších z celého pole. Tentokrát si pochvaloval, že nejrychlejší čas zajel bez pomoci jiných. Že se za jiným jezdcem nevyvezl ve větrném pytli. Naopak ve druhém a třetím sektoru okruhu patří vůbec k nejlepším ze všech. Sám tvrdí, že je v jeho silách ještě o osm desetin zrychlit. To vše dává naději na super výsledek. Zda oprávněnou, ukáže už dnešní kvalifikace.

Ale Kornfeil je z Brna nadšený. Jiní Češi se tady často schovávali, stresovaly je rozhovory s novináři, řada akcí s fanoušky. Kornfeil je opak. „Baví mě to. Snažím se účastnit každé akce, kterou někdo vymyslí. Je tu obrovská hromada lidí, a když víte, že vám fandí, tak jsou to nepopsatelné pocity. Na motorce to nejde nevnímat. Lidmi jsou obsypané kopce, a i když máte špunty v uších, helmu a motor je hlasitý, stejně je slyšet, jak řvou. Je to, jako by hřmělo,“ popisuje.

V pátek mu navíc v boji o „bednu“ ubyl klíčový soupeř. Jorge Martín, lídr třídy Moto3, v prvním tréninku spadl, zlomil si ruku a brněnský víkend pro něj skončil. Právě on dokázal v sezoně roztrhat tak vyrovnané pole v nejnižší kubatuře, takže Kornfeil zítra očekává závod s velkou skupinou. Zvlášť když se už včera při tréninku 20 pilotů drželo v rozmezí jedné vteřiny.

Na Brno se Kornfeil i výrazně připravoval. Během třítýdenního volna, které šampionát teď měl, zhubl dvě a půl kila. Běhal, jezdil na kole, dřel. Koneckonců už před brněnským závodem se vyznal, že zatímco někdo si „nedovede představit den bez kafe, škopku piva, tak on bez tréninku“. I proto v poklidu snáší extrémní horko, které nejen včera v Brně (a celé zemi) panuje.

Přijde tedy v neděli jeho velký den?