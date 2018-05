Škarnitzl byl ve sprintu horských kol osmnáctý, jeho sestra čtrnáctá

O nejlepší výsledek českých barev ve sprinterských závodech se postarala čtrnáctou příčkou Škarnitzlova sestra Jitka. Stejně jako při soutěžní premiéře před týdnem v německém Albstadtu zvítězila Dánka Annika Langvadová.

Velmi vyrovnaný závod mužů se rozhodl až v závěrečných metrech posledního z 11 okruhů na asfaltové cílové rovince. Jednatřicetiletý Škarnitzl měl z osmnácté příčky jen desetisekundovou ztrátu na vítěze. Tím se stal Gaze, který přespurtoval Mathieua van der Poela, jemuž vrátil prohru z Albstadtu, i krále světa horských kol posledních sezon Nina Schurtera ze Švýcarska.

„Bylo to prima. Pár short tracků už jsem v minulosti jel, takže jsem trochu věděl, jak to bude vypadat. Trať v Albstadtu byla asi o něco bezpečnější, tady to bylo místy asi až moc rychlé, čímž docházelo ke zbytečným pádům, ale to se musí ještě vychytat a ustálit,“ řekl Škarnitzl, jenž se oproti závodu na německé půdě posunul o dvě příčky vpřed.

Kulhavého naděje na dobrý výsledek vzaly za své zhruba v polovině závodu, kdy měl defekt zadního kola. I když ještě pokračoval, do cíle nedojel a výsledková listina ho zaregistrovala na 31. příčce.

„Nebylo to ideální. Jsem zklamaný. Absolvoval jsem alespoň dvacet minut, ale vlastně jsem si ani nezazávodil. Snažil jsem se dostat dopředu, což se mi po kouskách dařilo. Nechtěl jsem riskovat. Hodně závodníků jezdí agresivně. Pak jsem po jednom skoku jel blbou stopu a najel jsem na kámen, o který jsem prorazil kolo. To byla konečná,“ popsal Kulhavý.

Nejlepší start do prvního klání závodního víkendu na Vysočině měla Švýcarka Jolanda Neffová, ale pořadí se hodně měnilo a čelo pelotonu drželo prakticky pohromadě. Rozhodlo se až v posledním, desátém okruhu. Kolem Neffové se přehnala Langvadová a v klidu si dojela pro vítězství před Pauline Ferrandovou-Prevotovou z Francie a Neffovou, jež byla minule druhá.

Škarnitzlová dojela čtrnáctá s mankem 19 sekund a v porovnání s Albstadtem si stejně jako její bratr polepšila o dvě místa. Zároveň si dobrým umístěním zajistila pozici ve druhé řadě na startu nedělního závodu olympijské disciplíny cross country.

„Je to super. Zlepšila jsem se proti Albstadtu, ačkoliv tentokrát to byl mnohem těžší a rychlejší závod,“ pochvalovala si Škarnitzlová, která v jednu dobu dokonce vedla za sebou zbytek startujících.

„Měla jsem rychlost na rovince. Řekla jsem si, že to zkusím. I pro mě šlo o super pocit. Taktika byla vydržet vpředu co nejdéle a vybojovat druhou startovní řadu pro neděli. Je fajn si dokázat podruhé za sebou, že se mohu s ostatníma měřit,“ popsala Škarnitzlová.

Druhá Češka ve startovním poli Karla Štěpánová dokončila závod jako třicátá s takřka dvouminutovou ztrátou.