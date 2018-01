Sdruženářům v Chaux-Neuve vládl Schmid, Portyk obsadil 24. místo

SP v severské kombinaci v Chaux-Neuve Francie 1. Schmid (Nor.) 23:59,7, 2. A. Watabe (Jap.) -1,4, 3. Herola (Fin.) -21,5, 4. Klapfer (Rak.) -21,8, 5. Graabak (Nor.) -55,6, 6. Riessle (Něm.) -56,3, 7. Rehrl (Rak.) -1:00,5, 8. Rydzek (Něm.) -1:02,6, 9. Braud (Fr.) -1:04,3, 10. Frenzel (Něm.) -1:07,1, ...24. Portyk (ČR) -2:06,7. Průběžné pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. Schmid 583, 2. A. Watabe 445, 3. Rydzek 439, 4. Graabak 409, 5. Riessle 357, 6. Andersen (Nor.) 356, ...26. Portyk 73, 42. Dvořák (ČR) 16.