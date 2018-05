Předposlední prověrka před Koreou: Sdruženář Portyk byl v Hakubě desátý

SP v severské kombinaci v Hakubě Japonsko 1. A. Watabe (Jap.) 24:14,6, 2. Schmid (Nor.) -1:12,6, 3. Faisst (Něm.) -1:22,0, 4. Ilves (Est.) -2:14,0, 5. Björnstad -2:36,2, 6. Kokslien (oba Nor.) -2:40,2, 7. Jamamoto -2:44,4, 8. J. Watabe (oba Jap.) -2:44,8, 9. Weber (Něm.) -2:45,1, 10. Portyk -2:46,1, ...32. Dvořák (oba ČR) -5:52,8. Průběžné pořadí SP (po 14 z 22 závodů): 1. A. Watabe 845, 2. Schmid 785, 3. Graabak (Nor.) 528, 4. Riessle 527, 5. Rydzek (oba Něm.) 500, 6. Andersen (Nor.) 452, ...26. Portyk 114, 49. Dvořák 16.