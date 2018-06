Nadchla mě vůle týmu po vítězství, říká opora ostravských Steelers

Za jak dlouho jste tedy kývl?

V reálu jsem měl na rozhodnutí jenom tři dny. Abych mohl za tým Steelers hrát i v play off, bylo nutné odehrát alespoň čtyři zápasy v základní části.

Přišel jste v polovině sezony, což je velmi neobvyklé a musí to být náročné. Byl jste nervózní?

Trochu ano, ale nebál jsem se. Věděl jsem, co je přede mnou. Připojit se k týmu v polovině sezony sice není ideální, zvláště když před prvním zápasem máte na sehrání s týmem jen týden a půl. Ale myslím si, že můj příchod nemohl dopadnout lépe.

Vy jste hrál minulou sezonu ve Francii, pak jste se vrátil domů za moře. Proč?

Musel jsem přes léto pracovat a taky se připravit na další fotbalovou sezonu, ať už bych hrál v Evropě, Americe, nebo v Kanadě.

Co můžete říct o vašich nových spoluhráčích a o týmu Steelers? Co jste očekával? Byl jste překvapený nebo třeba i trochu zklamaný?

Mí noví spoluhráči jsou skvělí fotbalisté a skvělí kluci obecně. Každý člen se naplno zapojuje do budování našeho fotbalového programu. Nikdy nikoho neposuzuju, dokud ho nevidím na hřišti. Když jsme začali hrát, všichni se vzchopili a na hřišti nechali vždycky všechno. To bylo něco, co mě překvapilo, protože to není věc, která se dá naučit nebo natrénovat. Mentalitu vítěze buď máte, nebo vám chybí.

Máte zkušenosti z lig ve Francii a Dánsku. Můžete je porovnat s českou Bitters ligou?

Všechny tyto ligy jsou velmi podobné. Je to jen o tom, které týmy se rozhodnou ukázat se a dají se do práce, aby se zlepšily.

Teď už máte za sebou pár zápasů v české lize. Je možné dostat se do finále se Steelers? Hrát se bude v půlce července v Ostravě...

Věřím, že je možné do Czech Bowlu se Steelers dojít. Tým tam byl už v minulém roce a i letos pro to uděláme všechno. Věděl jsem, že je to můj cíl, když jsem se rozhodl přijet do Ostravy, a vím, že to byl i cíl Steelers. Takže pokud se nedostaneme do Czech Bowlu, nebude to úspěšná sezona.

České lize v posledních letech vládne tým Prague Black Panthers. Vy jste s nimi minulý zápas prohráli těsně 16:20. Už máte nějaký recept, jak na ně?

Je to opravdu velmi dobrý český fotbalový tým. A kdybych měl nějaký recept, podělil bych se o něj jen se svými spoluhráči.

V Ostravě už jste pár týdnů. Co všechno už jste stihl vidět? A co říkáte českému pivu?

Několikrát jsem se vypravil do centra vyřídit potřebné záležitosti. Jsem tu jen něco málo přes čtyři týdny a zásadní prioritou byl rozhodně fotbal. Ale teď, navíc když je hezké počasí, budu muset vyrazit poznat město ještě víc, když už mám tu příležitost. A určitě chci vidět ostravskou zoo. České pivo mi chutná, nemůžu si stěžovat. Vlastně jsem zjistil, že slavná americká pivní značka Budweiser pochází z České republiky.

Po sezoně se hodláte vrátit domů, nebo zůstanete tady a budete pokračovat se Steelers?

Na odpověď si budete muset počkat, až skončí tahle sezona. To je teď moje priorita.