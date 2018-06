Záhadné nasazování wimbledonské. Proč dostala Serena zrovna číslo 25?

Tak už je to jasné: podle wimbledonské komise je Serena Williamsová na trávě přesně na úrovni 25. nejlepší tenistky. Právě s tímto číslem absolvuje posvátný turnaj. Pokud vás zajímá, proč ne jako nasazená sedmička, případně jako číslo 14, 21 nebo 30, máte smůlu.



Do světa pečlivě vedených žebříčků, obhajob, sčítání a odčítání bodů zase vstoupily londýnské záhady jako pro Sherlocka Holmese.

Hrající legenda Serena se poté, co jí šéfové Roland Garros nedopřáli pozici nasazení, ve Wimbledonu dočká. Mísí se v tom dvě odlišné záležitosti.

Debata, zda a jak se (ne)má pečovat o tenistky vracející se po těhotenství, což je případ 37leté hvězdné Američanky. Jenže rozhodně nejde o systémový krok, nýbrž o použití grandslamové výjimky. Akce v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku se mohou odchylovat od pravidel ATP a WTA, nikde se tak ovšem neděje tak často jako na magickém travnatém pažitu.

Cibulková: Tohle není fér

Skrývá se to ve formulce o „potřebě mít vybalancovaný los“. A Wimbledon si nárokuje právo posoudit, jak kdo z hráčů umí na trávě – což přímo volá po tom, aby na Roland Garros seděla komise dvorních antukářů a v Melbourne experti na odrazy na tvrdém povrchu... Tam stačí žebříčky. Ve Wimbledonu ne.

To, že aktuální světová dvojka Roger Federer je jedničkou a Rafael Nadal druhým nasazeným, je teoreticky jedno; tihle dva se mohou potkat až ve finále. To Novak Djokovič poskočil z žebříčkového čísla 17 na nasazenou dvanáctku. Proč 12? Jaká jsou kritéria? Jsou nějaká?

Aspoň nikoho z dvaatřicítky vyvolených nevytlačil. Serena ano – konkrétně Dominiku Cibulkovou. A Slovenka pro BBC logicky namítá: „Není to správné. Není to fér. Dají ji přede mě a já ztratím své místo. Já zase už byla světovou čtyřkou – nemám taky právo být nasazená?“

Williamsová je úchvatná šampionka, nejspíš nejlepší tenistka dějin, majitelka 23 titulů z grandslamů. Ale její návrat po porodu čím dál víc čpí snahou udržet největší hvězdu za každou cenu ve hře.

Sorry, takhle to občas chodí

V hluku často hyperkorektních a vypjatých debat na Roland Garros poněkud zapadly názory jiné hvězdné matky Viktorie Azarenkové. Zastánci Sereny spíš křičeli, Azarenková argumentovala. Že u ní tyhle varianty nikdo nenabízel. Že je správné a nutné oddělit těhotenství od zranění, ale že to přináší i problémy. Že proto ona sama pracuje v komisi WTA; i tak ale dál neví, jak vše vyřešit.

„Zázračné rozhodnutí se nenajde. Když pravidla, tak ať platí pro každého,“ uvedla. „Je mi jasné, že když se tenisové mámy vrátí jako nasazené, odnese to jiná holka, co celý rok dře.“ Nyní je takovou Cibulková.

Za Serenu W. kopou celebrity, ať už její kamarádka Caroline Wozniacki, či hubatá legenda John McEnroe. Ten do debaty „přispěl“ tak, že námitky britské jedničky Kontaové jednoduše utřel: „Bez urážky, jaké je její křestní jméno? Vždyť tady mluvíme o Sereně. Sorry, omlouvám se 32. hráčce světa, ale tak to občas chodí. A myslím si, že je to správně.“

Williamsová je v žebříčku nyní 183. I na US Open má podle pořadatelů své jisté: „Těhotenství nebude trestáno. Pokud nastoupí, bude nasazena bez ohledu na ranking.“ Zase jako číslo 25? Kdo ví.

Bývalá tenistka Pam Shriverová oceňuje, že proti jejím časům se nyní začíná myslet na to, aby hráčky mohly výhledově snadněji spojit kariéru s rolí matek. Že už by mohly dostat lepší nástroje než „jen“ klasický „protected ranking“. Na rozdíl od McEnroea však Shriverová vidí i úklady: „Automaticky někoho nasadit znamená, že u něj předpokládáte stejné standardy jako dřív. Že věříte, že si přesně tohle svojí současnou hrou zaslouží.“

Pokud tedy mají ve Wimbledonu odhad přesnější než jestřábí oko, měla by Serena jakožto číslo 25 skončit mezi 3. a 4. kolem.