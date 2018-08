Češky proti Sereně. Dvacet let je drtila, teď už se Kvitová nedala

Mateřské blues? Jsme v tom spolu! A svět zase naslouchá Třeba už nikdy nevyhraje grandslam, třeba vůbec žádný turnaj. Ale bez ohledu na výsledky dál platí, že Serena Williamsová je čímsi více než sportovkyní. Je institucí. Ženou, jejíž názory jsou slyšet, a to s pořádnou ozvěnou, ať už se týkají čehokoli. Aktuální téma: poporodní deprese. „Snažím se mluvit s mámou, sestrami, přáteli. A díky tomu vím, že moje pocity jsou normální. Je totiž zcela normální si myslet, že pro své dítě nedělám dost,“ napsala na Instagram. „Ale to asi všechny znáte. Ať už jste na mateřské, nebo pracujete, najít tenhle balanc je opravdové umění. Vy jste opravdové hrdinky.“ Vše souvisí se vším: byla to zároveň omluva pořadatelům a vysvětlení fanouškům, proč se minulý týden odhlásila z Rogers Cupu. Na máchání raketou neměla myšlenky ani sílu. Její jedenáctiměsíční dcerka Alexis Olympia dostala jasnou prioritu. „Hodně pracuju a trénuju. Snažím se být ve sportu nejlepší,“ dodala. I proto dle obrečela, když kvůli tréninku na Wimbledon prošvihla první krůčky své ratolesti: „Ráda o tom všem mluvím, protože tohle cítí hodně žen, ale ne každá má takovou možnost být slyšena. Jsme v tom spolu.“ Je to další potvrzení, jak vítězka rekordních 23 grandslamů přerostla nejen svět tenisu, ale sportu obecně. To ji pozvala Meghan Markleová, nyní vévodkyně ze Sussexu, na královskou svatbu - a pak ji na oplátku sledovala ve wimbledonském finále. Asi jen u Sereny mohla nastat následující situace: když se letos v 1. kole Roland Garros předvedla v opravdu velmi originálním a přiléhavém outfitu, byla z toho zpráva dne. Teď zase utěšuje ostatní matky, že prožívá totéž co ony. A svět jí zase naslouchá.