Serena Williamsová: Rekord chci, ale nejvíc jsou pro mě zlata z olympiád

Podle mnohých je se svými 23 triumfy, na rozdíl od Courtové jen z open éry, nejlepší tenistkou dějin. Ona se ale vítězství ještě nenabažila. V rozhovoru pro Bloomberg líčí: „Nevím, jak dlouho budu ještě hrát. Až ten den a ten pocit přijdou, poznám to. Ale zatím nepřišly. Ani loni; ani se vším, co se stalo.“

Poslední velký úspěch Sereny W. se zrodil na Australian Open 2017. Následovala těhotenská pauza, narození dcery a snaha o co nejrychlejší comeback. Ten se na její poměry lehce zadrhl: ze dvou turnajových startů v Indian Wells a Miami letos má bilanci 2-2.

„Mentální sílu mám. A snažím se získat zpět tu fyzickou,“ přiznala, co pro ni bylo po porodu těžší. Ne, se sebevědomím u dcer Williamsových nikdo nikdy bojovat nemusel. „Vždycky jsem věděla, že se stanu světovou jedničkou. Vždycky jsem věděla, že vyhraju grandslam,“ pronesla. „Jen jsem netušila, že jich bude tolik.“

Serena má sportovně dávno odpracováno, ale nebyla by to ona, aby ji cifra 24 nevábila k další a další dřině. Ba dokonce myslí tak vysoko, jak si nikdo jiný patrně ani netroufne.

K čemuž prozradila jiný příběh: ve své famózní kariéře zrovna doháněla idoly Martinu Navrátilovou a Chris Evertovou (obě získaly 18 trofejí), jenže pak se něco zaseklo.

„Třikrát po sobě jsem na grandslamu skončila brzy a hloupě,“ vrací se do minulosti. „Nakládala jsem na sebe strašně moc tlaku. A pak jsem si řekla: Tohle nemá smysl. Tvým cílem by mělo být 30, 40 výher. Osmnáctka je tak nízko! Proč nemyslet mnohem výš?“

Úspěch se dostavil okamžitě. Zažila triumf na US Open 2014, na dalších devíti grandslamech brala pět dalších (a dvě finále navrch).

Přesně tohle byla pasáž, která již tak fantastickou hráčku vystřelila až vstříc pozici dějinné jedničky.

„Jako by se ve mně v tu chvíli něco uvolnilo; jako chemická reakce,“ vzpomíná. „Všechno bylo snazší. Občas je dobré se zastavit, zhluboka se nadechnout a zamyslet se.“

Paříž, Londýn, New York, takové jsou tradiční tři zbylé možnosti pro letošek. Ale světe, div se, při tomto honu si 36letá legenda nakonec nejvíc váží toho, co u tenisu překvapí. Svých čtyř zlatých z letních her.

„Když jsem vyrůstala, olympiáda nikdy nebylo téma. Ale já je tak miluju,“ vyznala se. Proč? „Je úžasné vidět ostatní sportovce a vědět, že má někdo stejnou zlatou medaili jako vy; že pro ni někdo jiný obětoval stejných dvacet let dřiny plus ten jeden, rozhodující den. Nikdy bych se nevzdala svých grandslamových trofejí, ale olympijská zlata pro mě znamenají víc.“

Serena Williamsová s dcerou (09/2017)