Vše nejlepší k MDŽ! Takhle to mělo být, raduje se Serena Williamsová

A teď je na nich zpátky, v 1. kole v Indian Wells zvítězila nad Dijasovou z Kazachstánu 7:5, 6:3. Její tvář zdobil úsměv široký jako po grandslamových titulech. „Ještě bude trvat, než se vrátím do formy, ale to je fuk,“ culila se.

Jeden z nejsledovanějších comebacků roku 2018 tedy odstartoval a kulisy těžko mohly být lepší. Vždyť hrdé Sereně pomohl i kalendář: do akce šla ve čtvrtek amerického času čili na Mezinárodní den žen. „Takhle to asi mělo být,“ spokojeně kývla Williamsová, která si na svém ženství velmi zakládá.

I proto ji těší, že započala novou fázi kariéry, v níž spojuje role tenisové celebrity i matky malé dcery Alexis Olympie. Do 404 dní od posledního vystoupení v singlu – vítězného finále Australian Open 2017 proti sestře Venus – se vešlo ohlášení nečekaného těhotenství, porod císařským řezem, přiznání, že jí následně kvůli krevním sraženinám na plicích šlo o život, i svatba.

„Tohle je největší výzva v celé její tenisové kariéře. Zvlášť když už je Sereně 36 let,“ soudí její kouč Patrick Mouratoglou. „Ale vrátila se dostatečně připravená, aby zase mohla soupeřit s těmi nejlepšími.“

Williamsová původně ohlásila, že se vrátí symbolicky v Melbourne, tedy rok po titulu. To ovšem bylo i na superženu jejího ražení moc. „Jsem hodně blízko, ale ještě ne tam, kde bych být chtěla,“ omluvila se.

Následná exhibice v New Yorku i čtyřhra po boku Venus ve Fed Cupu naznačovaly, kolik práce se před pravděpodobně nejlepší tenistkou dějin nachází. Přesto začíná slibně, protože ona prostě je taková. „Existují tři různé Sereny,“ vysvětluje trenér Mouratoglou.

„Serena v civilním životě. Serena na tenisovém kurtu – a Serena na kurtu při zápase. Najednou byla lepší než při jakékoli jiné příležitosti v posledních měsících. Ukazuje, že se vrací, aby vyhrávala grandslamy. Beru to jako jasný vzkaz.“

Turnaj v Indian Wells, sám o sobě už tak honosný, tímhle dostává extrémní grády. Další soupeřkou mladší ze sester Williamsových bude v sobotu Mertensová z Nizozemska a ve 3. kole může narazit na Venus – to by byl šlágr!

Při její absenci byly odehrány čtyři grandslamy se čtyřmi různými šampionkami, což vyvolávalo nekončící variace na otázku, zda je tenis bez dominantní hráčky zajímavější, či naopak méně atraktivní.

Teprve se uvidí, zda Sereně vydrží zdraví i elán. „Nemám co ztratit,“ řekla. Což ale neznamená, že by v ní mateřství zastavilo touhu po triumfech: „Je mi jasné, že se to nestane zítra, pozítří ani příští týden, ale pořád se můžu stát tenistkou, kterou jsem bývala. A z toho teď mám tu největší radost.“