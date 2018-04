Vítkovice vyhrály i druhé semifinále v hale florbalistů Chodova

Vítkovice, které v neděli vyhrály na hřišti Chodova 6:5, se ujaly vedení v páté minutě díky Hrubému. Náskok pak zvýšili Hubálek s Tokošem a po 25 vteřinách třetí třetiny upravil Řezanina už na 4:0.

V 48. minutě sice zkorigoval stav Sýkora, ale Delong s Hubálkem získali hostům už pětibrankový náskok. Marek Vávra s Ondruškem snížili na 3:6, ale poslední slovo měl trefou do prázdné domácí branky Řezanina.

„Se soupeřem, jako jsou Vítkovice, musíme hrát každou vteřinu na hraně svého maxima. Dnes jsme opět na část první třetiny vypadli z role a byli jsme za to krutě potrestáni. Od poloviny zápasu to byl Chodov, který je schopen sérii otočit, ale neměli jsme kvalitu v zakončení. Teď si odpočineme a pojedeme pro dvě výhry do Ostravy,“ řekl kouč Chodova David Podhráský webu Českého florbalu.

„Dnes jsme předvedli silný morál. Souča (Lukáš Souček) se rozchytal. Probudili se střelci. Odježděná obrana. Přijeli jsme pro dvě výhry, ale zpět na zem. Je nutná pokora, dřina a kvalita s míčkem. Těšíme se do Ostravy a na naše pekelné fanoušky,“ uvedl trenér Vítkovic Pavel Brus.

Semifinále play off Tipsport superligy florbalistů 2. zápas

Chodov - 1. SC Vítkovice 3:7 (0:3, 0:0, 3:4)

Branky: 48. Sýkora, 59. M. Vávra, 59. Ondrušek - 14. a 55. Hubálek, 41. a 60. Řezanina, 5. Hrubý, 15. Tokoš, 53. Delong. Stav série: 0:2.