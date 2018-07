Juniorské basketbalistky vybojovaly návrat do elitní evropské společnosti

Basket

Zvětšit fotografii České basketbalistky se radují po semifinále „béčkového“ mistrovství Evropy do 20 let. S číslem 35 Isnelle Natabou, s číslem 3 Tereza Vitulová. | foto: FIBA

dnes 21:11

České basketbalistky do 20 let se vracejí do elitní divize mistrovství Evropy, ze které sestoupily v roce 2015. Tým trenéra Kena Scalabroniho potvrdil na šampionátu kategorie B roli jednoho z favoritů a prošel do finále po vydřené výhře 65:62 nad domácím Rumunskem, čímž si zajistil i jedno ze tří postupových míst.

Češky sice kvůli zraněním neměly k dispozici opory Julii Reisingerovou, Kristýnu Brabencovou, Natálii Stoupalovou anebo Michaelu Krejzovou, přesto na turnaji vyhrály všech šest dosavadních soubojů. Po jasných výhrách nad Běloruskem, Tureckem a Islandem následovala těsná vítězství nad Dánskem a Bulharskem a tým postoupil z prvního místa v základní skupině do semifinále. V něm Češky dobře začaly, ale Rumunky se udržely ve hře a rozhodlo se až v úplné koncovce. Nejlepší střelkyní týmu byla s 16 body Lucie Hošková. V nedělním finále se Češky od 18:30 utkají s Běloruskem, které v základní skupině přehrály 65:58. Mistrovství Evropy basketbalistek do 20 let - divize B Semifinále Česko - Rumunsko 65:62 (15:6, 29:23, 44:42)

Nejvíce bodů: Hošková 16, Tomancová 14, Pospíšilová 11 - Parauová 19.