Liberec se nevyrovnal s nižším stropem, Konečný dovedl do finále Kladno

Finále startuje už příští středu v kladenské hale, jejíž specifika okusí v prvním utkání série hráči Karlových Varů. Dva největší favority z předsezonních prognóz čeká jen hra o bronz: Liberec bude bojovat o cenu útěchy s Českými Budějovicemi.

„Dnes rozhodl lepší servis domácích, kteří byli schopni v každém setu byli udělat delší bodovou sérii než my,“ uznal po čtvrteční rozhodující porážce liberecký trenér Michal Nekola.

A Milan Fortuník z kladenské lavičky to upřesnil: „Měli jsme na hřišti Davida Konečného, to byl myslím rozhodující element. Ostatní se trošku hledali, ale díky Davidovu výkonu to bylo pořád dobré. On dělal rozhodující série, on získával těžké body.“

Hrdina semifinálových bitev přišel do týmu až v rozehrané sezoně, když se mu nepodařilo sehnat zahraniční angažmá. Dlouho jen střídal, až zranění Gromadowského mu přineslo nečekanou šanci. Zpočátku byl Fortuník v hodnocení jeho hry odměřený: „Zatím je to kolísavé, nemá nahráno ani natrénováno,“ říkal po druhém duelu série s Libercem, který byl také druhým vystoupením Konečného v základní sestavě.

Dnes už je kouč spokojený: „Když už hraje několik setů a zápasů za sebou, tak získává jistotu. Potřeboval se do toho dostat.“

Finále extraligy Kladno - Karlovarsko

Středa 18. 4. ve 20.15 Karlovarsko - Kladno

Neděle 22. 4. v 17.00 Kladno - Karlovarsko

Čtvrtek 26. 4. v 17.00 Případné další zápasy: Karlovarsko - Kladno

Pondělí 30. 4. ve 20.15 Kladno - Karlovarsko

Čtvrtek 3. 5. v 18.10

Ve čtvrtek získal Konečný 22 bodů, druhý nejúspěšnější Kladeňák Šulista jen šest. Z třinácti kladenských es jich dala posila s pěti francouzskými tituly sedm.

„Davidův servis nám dělal největší potíže,“ uznal druhý hvězdný univerzál Jan Štokr, opora poraženého Liberce.

Právě příjem tvrdých servisů byl v nízké kladenské hale mimořádně obtížnou disciplínou. Hráčům Liberce několikrát míč od rukou odletěl do stropu. Trajektorii mohl mít dobrou a ve vyšší aréně by šlo možná o příjem za jedna, ale na kladenském Sletišti nikoliv.

„Strop je tady extrémně nízký, ale pro oba týmy to bylo stejné,“ poznamenal trenér Nekola. „Domácí na to možná byli líp připraveni, my jsme se s tím nevypořádali.“

Štokr přiznal, že i při vlastním servisu by potřeboval víc prostoru. „Kdybych si míč nadhodil pořádně, tak to jde do stropu,“ řekl a k výšce haly se vrátil i o chvíli později, když mluvil o chybách v souhře s nahrávačem: „Nemohli jsme rozehrávat pořádně do výšky, abychom měli dost času. Všechno muselo být trochu zrychlené.“

Kladenské prostředí možná sehrálo roli ve čtvrtém utkání, ne však v celé sérii. „Myslím, že klíčové bylo druhé utkání, které jsme ztratili, ačkoliv jsme v průběhu všech setů vedli. Tam se Kladno dostalo mentálně hodně nahoru,“ řekl kouč Nekola a univerzál Štokr dodal: „Také jsme mohli vyhrát v úterý domácí zápas a nemuseli jsme řešit výšku stropu. I v případě porážky by se nakonec rozhodovalo u nás v Liberci.“